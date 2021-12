Landau – Vinzentius-Krankenhaus Landau – Nikolaus kam auf der Drehleiter zu Besuch in die Kinderklinik

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Tolle Aktion von der Drehleiter-Werkstatt aus Kandel: Dieses Jahr besuchte der Nikolaus unsere Kinder in der Kinderklinik mit einer ganz besonderen Überraschung im Gepäck: Er kam mit der Drehleiter und verteilte Geschenke durchs Fenster an unsere kleinen Patienten. Die Kinderaugen strahlten und die Präsente zauberten ein Lächeln in die Gesichter der Patienten. Verschenkt wurden Kuscheltiere, Mandarinen, Äpfel, Nüsse, Schokolade und kleine Spielzeuge. Wenn die Kinder in der Vorweihnachtszeit im Krankenhaus sein müssen, ist es umso schöner, wenn der Nikolaus mit seinen Geschenken den Kindern eine Freude machen kann. Ein herzliches Dankeschön an die Drehleiter-Werkstatt Beitel und Stier GmbH aus Kandel für diese gelungene Aktion und die liebevoll gepackten Geschenke!



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Drehleiter-Werkstatt Beitel und Stier GmbH

Barthelsmühlring 5

76870 Kandel

www.drehleiter-werkstatt.de

Vinzentius-Krankenhaus Landau

Cornichonstraße 4

76829 Landau

www.vinzentius.de

Quelle:

Text: Eva Pfundstein

Fotos: Vinzentius-Krankenhaus Landau