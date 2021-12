Landau – Gerda Winkelmann mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Dietmar Seefeldt hat gestern im Namen der Ministerpräsidentin die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz an Gerda Winkelmann aus Freimersheim verliehen. Die Auszeichnung in Anerkennung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit im Dienste der Gemeinschaft fand im kleinen Kreis im Kreishaus statt, unter den Gästen waren neben Familienmitgliedern auch Ortsbürgermeister Daniel Salm. Landrat Dietmar Seefeldt stellte bei der Veranstaltung das vielfältige Engagement von Gerda Winkelmann dar: Bis Ende 2020 hat sie nach fast 25 Jahren als Geschäftsführerin des Landfrauen-Kreisverbands Südpfalz ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch abgegeben. „Die Tätigkeit einer Kreis Geschäftsführerin spielt sich eher im Hintergrund ab. Und dennoch kennt jede Landfrau in der Südpfalz das Gesicht von Gerda Winkelmann, denn alle Anmeldungen zu den Kreisverbandsveranstaltungen, alle Planungen wurden von ihr getroffen“, erklärte der Landrat, der Gerda Winkelmann für die Auszeichnung vorgeschlagen hat. Die Arbeit der Kreis Geschäftsführerin beinhaltet die Organisation und Betreuung zahlreicher Veranstaltungen und reicht unter anderem von der Gewinnung von Referenten hin zur Organisation von Räumlichkeiten, Technik und Verpflegung. Zudem macht die Kreis Geschäftsführerin Verantwortliche des öffentlichen und politischen Lebens auf ihre Arbeit aufmerksam und unterhält ihr Netzwerk.



Anfangs sei Winkelmann für 56 Ortsvereine mit 5716 Mitgliedern zuständig gewesen. „Nun sind es 60 Ortsvereine mit 4.500 Mitgliedern. Sieben Ortsvereinsgründungen hat sie mit verantwortet“, hob Seefeldt hervor. Viele ihrer Tätigkeiten reichten weit über die vereinbarte Arbeitszeit von 32 Stunden pro Monat hinaus. „Die Grundlage des Schaffens der Landfrauen ist die gelebte Gemeinschaft in den Ortsvereinen. Hier treffen sich Frauen aller Generationen und Berufsgruppen, parteipolitisch neutral und konfessionell ungebunden. Sie tauschen sich aus, informieren sich, engagieren sich für Dörfer und Orte, in denen es sich zu leben lohnt. In den letzten 25 Jahren haben Sie die Landfrauen an der Südlichen Weinstraße gestaltet und geprägt wie keine andere Person. Dafür möchte ich Ihnen im Namen des Landkreises herzlich danken“, würdigte Seefeldt das Engagement und zeigte sich erfreut, dass Gerda Winkelmann als Rechnerin ihrem Ortsverein Freimersheim auch weiterhin treu bleibt, dem sie seit 1991 angehört. Er betonte: „Die von Gerda Winkelmann für die Allgemeinheit geleisteten, hervorragenden Dienste erhalten mit der Verleihung dieser staatlichen Auszeichnung eine angemessene öffentliche Würdigung. Dass ich die Ehrennadel überreichen darf, freut mich sehr.“ Den guten Wünschen und dem Dank schloss sich Ortsbürgermeister Daniel Salm an.