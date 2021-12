Heppenheim – Jetzt für den Kultursommer Südhessen 2022 bewerben – Der 29. Kultursommer Südhessen startet am 18. Juni 2022 – Tourismusagentur der Wirtschaftsförderung Bergstraße ist Ansprechpartner für die Veranstaltungen in der Wirtschaftsregion Bergstraße

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher haben in diesem Jahr am bunten Programm des 28. Kultursommers Südhessen (KUSS) teilgenommen. Mehr als 120 Veranstaltungen wurden durchgeführt. Die meisten Angebote fanden Open-Air und in Präsenz statt, nur wenige Programme mussten Aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den digitalen Raum umziehen. Auch im kommenden Jahr steht der KUSS gemeinnützigen Veranstalterinnen und Veranstaltern bei ihren Projekten unterstützend zur Seite. Die Tourismusagentur der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) ist Ansprechpartnerin für die Veranstaltungen in der Wirtschaftsregion Bergstraße. Im Saisonzeitraum vom 18. Juni bis 18. September 2022 sollen wieder viele Veranstaltungen aus den Bereichen Theater, Musik, Bildender Kunst, Kabarett, Straßentheater, Literatur und viele mehr auch in der Wirtschaftsregion Bergstraße angeboten werden können.



Ein Schwerpunkt des Programms ist die Reihe „Junger KUSS“ mit Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche. Ebenso möchte der KUSS 2022 einen weiteren Fokus auf integrative und inklusive Kulturprojekte legen. Hierzu können Straßentheater, Konzerte, Kabarett, Lesungen und vieles mehr dazu zählen, die das Publikum auch zum Mitmachen einladen. Die alljährlichen „Tage der offenen Ateliers“ finden 2022 am 17. und 18. September statt. An diesem Wochenende erhält das Publikum Gelegenheit, Kunstschaffenden in mehr als 100 südhessischen Ateliers beim Arbeiten zuzuschauen und sich gegebenenfalls selbst künstlerisch zu betätigen.

Info: Der Verein des Kultursommers ruft gemeinnützige Veranstalterinnen und Veranstalter sowie Künstlerinnen und Künstler (letztere für die „Tage der offenen Ateliers“) auch in der Wirtschaftsregion Bergstraße dazu auf, sich für den 29. Kultursommer Südhessen 2022 zu bewerben. Bewerbungen sind seit 7. Dezember 2021 über die Webseite www.kultursommer-suedhessen.de möglich. Bewerbungsschluss ist der 23. Januar 2022. Ansprechpartnerin für Akteurinnen und Akteure in der Wirtschaftsregion Bergstraße ist Simone Paepke, Projektleiterin der WFB-Tourismusagentur, E-Mail: simone.paepke@wr-bergstrasse.de, Telefon 06251/175 26- 11. Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die weiteren kostenlosen Serviceleistungen der WFB gibt es unter www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.