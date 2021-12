Heidelberg – Weihnachtsmarktschließung: SPD-Fraktion fordert Unterstützung für Schausteller bei den Standgebühren

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am 10. Dezember 2021 feiert »Mutter Courage und ihre Kinder« von Bertolt Brecht mit Musik von Paul Dessau am Theater und Orchester Heidelberg Premiere. VIDEOINSERAT GEGEN GEWALT AN FRAUEN Bertolt Brechts Antikriegsstück »Mutter Courage und ihre Kinder« ist eines der am häufigsten gespielten Stücke des modernen Theaters und eine kraftvolle ... Mehr lesen »