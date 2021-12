Heidelberg – Jugendgemeinderatswahl: Jugendliche wählen vom 13. bis 18. Dezember ihre Interessenvertretung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Jetzt haben Jugendliche die Wahl: 47 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um einen Sitz im Heidelberger Jugendgemeinderat. Vom 13. bis 18. Dezember 2021 sind rund 10.000 wahlberechtigte Jugendliche aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.



Wahlberechtigt sind alle Schülerinnen und Schüler der Heidelberger Schulen im Alter von 13 bis 19 Jahren, aber auch alle Heidelberger Jugendlichen in diesem Alter, die keine Schule mehr besuchen. In der Zeit vom 13. bis 17. Dezember findet die Wahl direkt an vielen Schulen statt. Wer keine Gelegenheit hat, an einer Schule zu wählen, kann unter Vorlage seines Schülerausweises am Samstag, 18. Dezember, von 10 bis 12 Uhr seine Stimme bei der Kinder- und Jugendförderung, Plöck 2a, abgeben. Infos über die Kandidatinnen und Kandidaten gibt es im Internet unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden auch über Plakate an den Schulen und an den Kultursäulen bekanntgemacht.

Wer von den 47 Kandidierenden den Sprung in den Jugendgemeinderat geschafft hat, wird am Abend des 18. Dezember feststehen. Die Auszählung der Stimmen erfolgt in der Plöck 2a und soll zwischen 17 und 18 Uhr beendet sein. Das Endergebnis wird im Internet unter www.heidelberg.de und www.jugendgemeinderat.heidelberg.de veröffentlicht.

Derzeit sind folgende Wahltermine an den Schulen geplant:

Montag, 13. Dezember:

Marie-Marcks-Schule

Hölderlin-Gymnasium

Freie Waldorfschule

Dienstag, 14. Dezember:

St. Raphael-Gymnasium

Willy-Hellpach-Schule

IGH A-Zug



Mittwoch, 15. Dezember:

Bunsen-Gymnasium

Raphael-Realschule

Theodor-Heuss-Realschule

Donnerstag, 16. Dezember:

Carl-Bosch-Schule

Englisches Institut

Heidelberg College

Helmholtz-Gymnasium

F + U Realschule und Gymnasium

Freie Christliche Schule

Freitag, 17. Dezember:

Kurfürst-Friedrich-Gymnasium

Elisabeth v. Thadden-Schule

F+U berufliche Schule

Marie-Baum-Schule

Samstag, 18. Dezember, 10 bis 12 Uhr:

Wahltermin im Gebäude der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Heidelberg, Plöck 2a:

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation wird die Wahl nicht an allen Schulen vor Ort durchgeführt. Schülerinnen und Schüler, die nicht direkt an ihren Schulen wählen können, haben die Möglichkeit, ihr Wahlrecht im zentralen Wahlraum in der Plöck 2a auszuüben.

Infos zur Wahl im Internet unter www.jugendgemeinderat.heidelberg.de.