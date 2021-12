Heidelberg – Gemeinderatssitzung im Livestream am 9. Dezember um 16 Uhr: Wichtige Heidelberg-Themen, zum Beispiel “Wohnungspolitisches Konzept für Patrick-Henry-Village”

Heidelberg/ Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 09.12.2021, um 16:00 Uhr



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Orte:

Gemeinderat: Großer Rathaussaal, Zimmer 2.08, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg

Bürgerinnen/Bürger, Presse: Neuer Rathaussaal, Zimmer 0.08, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Livestram-Link: ttps://www.youtube.com/watch?v=9lgso_vEWQM

Pandemie-Info: Die entsprechenden Abstands- und Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie werden eingehalten. Wir bitten diese und die Maskenpflicht (OP-Masken oder FFP2-Masken) entsprechend zu beachten. Während der Sitzung ist die Maske dauerhaft zu tragen. Der Zutritt ist für alle Teilnehmenden nur nach Vorlage eines zertifizierten Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweises möglich (3G-Regelung).

Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen

2 Fragestunde

3 Handlungsleitlinie Bürgerengagement 2021 der Stadt Heidelberg

Informationsvorlage 0251/2021/IV

4 Ausschreibung Stadtteilmanagement Boxberg

Beschlussvorlage 0123/2021/BV

5 Erschließungsvertrag Kurfürsten-Anlage, ehemaliges Bauhausgelände

Beschlussvorlage 0342/2021/BV

6 Vorhabenbezogener Bebauungsplan “Bergheim – Erweiterung Marriott Hotel” hier: Aufhebung des Einleitungsbeschlusses

Beschlussvorlage 0338/2021/BV

7 Bebauungsplan “Bahnstadt – Wohnen an der Promenade” hier: Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Beschlussvorlage 0330/2021/BV

8 Bebauungsplan “Altstadt – Erweiterung des Universitätscampus Altstadt” hier: Aufstellungsbeschluss

Beschlussvorlage 0393/2021/BV

9 Patrick-Henry-Village hier: Eckpunkte Planungswettbewerb Parkway

Beschlussvorlage 0383/2021/BV

10 Wohnungspolitisches Konzept für das Patrick-Henry-Village (PHV)

Beschlussvorlage 0385/2021/BV

11 Ankunftszentrum Patrick-Henry-Village hier: Ergebnis Standortuntersuchung Ankunftszentrum und weitere Vorgehensweise

Beschlussvorlage 0328/2021/BV

12 Sofortprogramm: Angebote statt Verbote für junge Menschen

Antrag 0106/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne, Die PARTEI Antragsdatum: 28.10.2021

12.1 Maßnahmenpaket “Junges Heidelberg”

Beschlussvorlage 0357/2021/BV

13 Instandsetzung und Verstärkung der Montpellierbrücke Heidelberg hier: Maßnahmegenehmigung und Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung

Beschlussvorlage 0326/2021/BV

14 Kommunale Betreuung/Ferienbetreuung an Schulen im Rahmen der Beauftragung von päd-aktiv e. V. hier: Information über den Abschluss des Schuljahres 2020/2021 infolge der Auswirkungen der Pandemie

Informationsvorlage 0250/2021/IV

15 Fortschreibung der Örtlichen Vereinbarung zur Förderung von Kindertageseinrichtungen

Beschlussvorlage 0317/2021/BV

16 Heidelberger Wirtschaftsoffensive – Erweiterung der Außenbewirtschaftungsflächen und Reduzierung von Gebühren bis zum 31.12.2022 Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung

Beschlussvorlage 0356/2021/BV

17 SRH Holding – Zuschuss zu den jährlichen Betriebskosten des Hallenbades in Wieblingen

Beschlussvorlage 0371/2021/BV

18 Vorbereitung der Wahl des Oberbürgermeisters/ der Oberbürgermeisterin 2022 hier: Bestimmung des Wahltermins

Beschlussvorlage 0367/2021/BV

19 Fortschreibung des Baulandmanagements/ Schaffung von gebundenem Wohnraum [Ersetzt Drucksache 0174/2021/BV]

Beschlussvorlage 0331/2021/BV

20 Internationale Bauausstellung Heidelberg GmbH (IBA) – Auflösung der Gesellschaft zum 31.12.2022

Informationsvorlage 0244/2021/IV

21 Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz und des Klimaschutzaktionsplans, Sachstandszwischenbericht zur Grünen Fernwärmeversorgung in Heidelberg

Informationsvorlage 0256/2021/IV

22 Maßnahmen zum Klimaschutz im Rahmen des Masterplans 100 % Klimaschutz und des Klimaschutzaktionsplans, hier: Kommunale Wärmeplanung

Informationsvorlage 0257/2021/IV

23 Deutsche Bahn – Viergleisiger Ausbau zwischen Heidelberg Wieblingen und Heidelberg Hauptbahnhof / Vorstellung Projektstand

Informationsvorlage 0252/2021/IV

24 Fortschreibung des Förderprogramms „Umweltfreundlich mobil“

Beschlussvorlage 0375/2021/BV

25 Heidelberg Mannheim Health & Life Science Alliance – Chancen und Herausforderungen für den Standort Heidelberg

Informationsvorlage 0265/2021/IV

26 Zuschuss an die Theater- und Orchesterstiftung Heidelberg in Höhe von einer Million Euro Beschlussvorlage 0333/2021/BV

27 Sozialticket Tarifänderungen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Beschlussvorlage 0368/2021/BV

28 Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in 2021/2022 für Finanzierungsentgelte für die Investitionen im Rahmen des ÖPP-Projekts B³

Beschlussvorlage 0334/2021/BV

29 Einführung des Basisfachs Informatik in der Kursstufe als Schulversuch am Bunsen-Gymnasium zum Schuljahr 2022/23

Beschlussvorlage 0285/2021/BV

30 Digitalpakt Schule – Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes an der Willy-Hellpach-Schule Heidelberg – Ausführungsgenehmigung

Beschlussvorlage 0339/2021/BV

31 Beteiligung der Stadt Heidelberg an der weltweiten Kampagne “Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe” der Gemeinschaft Sant´Egidio

Beschlussvorlage 0313/2021/BV

32 Neue Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum in der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0343/2021/BV

33 Änderung der Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei

Beschlussvorlage 0319/2021/BV

34 Änderung der Abfallgebührensatzung

Beschlussvorlage 0327/2021/BV

35 Änderung der Abfallwirtschaftssatzung

Beschlussvorlage 0377/2021/BV

36 Stadtbetriebe Heidelberg Nachkalkulation der Wassergebühren 2020 Nachkalkulation der Abwassergebühren 2020

Beschlussvorlage 0362/2021/BV

37 Kalkulation der Gehwegreinigungsgebühren für den Bemessungszeitraum 01.01.2022 – 31.12.2022

Beschlussvorlage 0347/2021/BV

38 Erlass einer neuen Satzung über die Gebühren für die Benutzung der städtischen Schiffsanlegestellen – Lauergebührensatzung –

Beschlussvorlage 0352/2021/BV

39 Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung

Beschlussvorlage 0355/2021/BV

40 Betriebskostenentgelt an die Bau- und Servicegesellschaft mbH im Rahmen der ÖPP-Projekte Inter-nationale Gesamtschule/Stadtarchiv und B³ hier: Bereitstellung überplanmäßiger Mittel

Beschlussvorlage 0360/2021/BV

41 Treuhandvermögen Bahnstadt Genehmigung des Wirtschaftsplans 2022

Beschlussvorlage 0351/2021/BV

42 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorlage 0364/2021/BV

43 Stadtbetriebe Heidelberg Wirtschaftsplan 2022

Beschlussvorlage 0365/2021/BV

44 Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 10.000 Euro

Beschlussvorlage 0337/2021/BV

45 Gebührenanpassung für Anwohnerparken

Antrag 0039/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 30.03.2021

45.1 Erlass einer Satzung über die Gebühren für Bewohnerparkausweise in der Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage 0379/2021/BV

46 Erhöhung des Zuschusses für City of Literature

Antrag 0093/2021/AN Antragsteller: HD’er Antragsdatum: 30.09.2021

46.1 Erhöhung des Budgets für „UNESCO City of Literature“ in 2021 und 2022 im Teilhaushalt des Kulturamts

Beschlussvorlage 0358/2021/BV

47 Mehr Wohnraum schaffen – Potentialflächen für “Urbane Quartiere” & effiziente Nutzung von Bestandswohnraum

Antrag 0076/2021/AN Antragsteller: SPD, GAL Antragsdatum: 13.07.2021

47.1 Mehr Wohnraum schaffen – Potentialflächen für “Urbane Quartiere” und effiziente Nutzung von Bestandswohnraum

Informationsvorlage 0243/2021/IV

48 Versorgung von Heidelberg und der Region mit Heiz- und Prozesswärme; hier: weitere Maßnahmen zur Dekarbonisierung

Antrag 0048/2021/AN Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE, SPD, B’90/Grüne Antragsdatum: 06.05.2021

48.1 Versorgung von Heidelberg und der Region mit Heiz- und Prozesswärme Hier: „Studie zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung in der Region Mannheim / Heidelberg“

Informationsvorlage 0255/2021/IV

49 Sport Utility Vehicles (SUV) in der Innenstadt

Antrag 0064/2021/AN Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE Antragsdatum: 24.06.2021

49.1 Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen Sport Utility Vehicles (SUV) in der Innenstadt

Informationsvorlage 0228/2021/IV

50 Pumptrack-Anlagen im Stadtgebiet

Antrag 0070/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne, Bunte Linke, SPD, GAL Antragsdatum: 09.07.2021

50.1 Pumptrack- Anlagen im Stadtgebiet

Informationsvorlage 0190/2021/IV

51 Schwimmkurse für Kinder

Antrag 0057/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne, DIE LINKE, CDU Antragsdatum: 01.06.2021

51.1 Informationen zur Durchführung von Schwimmkursen für Kinder

Informationsvorlage 0186/2021/IV

52 Ausgleichsflächenkataster

Antrag 0049/2021/AN Antragsteller: Bunte Linke, DIE LINKE, SPD Antragsdatum: 06.05.2021

52.1 Erstellung eines öffentlich einsehbaren Ausgleichsflächenkatasters

Informationsvorlage 0216/2021/IV

53 Sachstand Online-Plattform

Antrag 0092/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne, Bunte Linke Antragsdatum: 28.09.2021

53.1 Heidelberger Wirtschaftsoffensive hier: Sachstand Onlineplattform

Informationsvorlage 0266/2021/IV

54 Einsetzung dialogische Bürgerbeteiligung Wohnen

Antrag 0114/2021/AN Antragsteller: Fraktion DIE LINKE Antragsdatum: 09.11.2021

55 Bürgerbeteiligungsverfahren Neugestaltung Marktplatz Pfaffengrund

Antrag 0115/2021/AN Antragsteller: CDU Antragsdatum: 11.11.2021

56 Sachstandsbericht Konzept Stallungen

Antrag 0117/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 24.11 2021

57 Kommunalpolitische Strategie zu Erbbaurechten

Antrag 0118/2021/AN Antragsteller: DIE LINKE, Bunte Linke Antragsdatum: 26.11.2021

58 Photovoltaik-Freiflächenanlagen (Solarparks)

Antrag 0119/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 29.11 2021

59 Planungen der Deutschen Bahn (DB) im Heidelberger Südwesten

Antrag 0121/2021/AN Antragsteller: HD‘er Antragsdatum: 29.11.2021

60 Nachnutzung Ausweichort Hölderlin-Gymnasium Antrag 0122/2021/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 30.11.2021

61Fragezeit

Nicht öffentliche Sitzung

1-11 Hierbei handelt es sich um VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte.