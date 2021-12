Heidelberg – Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Zeugen wurden am späten Dienstagabend auf einen Mann aufmerksam, der um 22:45 Uhr mit einem Nothammer die Scheibe eines geparkten Pkw in der Gaisbergstraße einschlug und den Innenraum durchsuchte. Dank der schnellen Alarmierung stellten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen Verdächtigen in Tatortnähe fest, der nach einer Verfolgung zu Fuß festgenommen wurde. Bei einer Durchsuchung des 38-Jährigen wurde neben dem Nothammer auch Reste der eingeschlagenen Pkw-Scheibe in seinem Rucksack sichergestellt. Beute machte der Festgenommene keine. Gegen diesen wird nun wegen des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.



