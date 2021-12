Heidelberg – Einladung zum Heidelberger Präventionsgespräch: “Gespaltene Gesellschaft? Zwischen Verrohung und sozialem Zusammenhalt”

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm Mosaik Deutschland e.V.) – Radikalisierung und Extremismus werden meist als Randphänomene behandelt. In den letzten Jahren zeigten sich allerdings Dynamiken, wobei extremistische Diskurse mitten in der Gesellschaft eine Bühne finden und Radikalisierungsprozesse neue Akteur*innen erfassen. Diesen Themen widmet sich am 14. Dezember um 18 Uhr das diesjährige Heidelberger Präventionsgespräch. Nachdem im letzten Jahr aufgrund der

Pandemie auf die jährliche Veranstaltung verzichtet werden musste, wird das

Präventionsgespräch in diesem Jahr per live-Übertragung über Zoom und Facebook

ausgestrahlt. Dr. Daniela Pisoiu wird als Forscherin politischer Gewalt, Radikalisierung und Terrorismus des Österreichischen Instituts für Internationale Politik einen Einblick in Verrohrungs – und Radikalisierungsprozesse geben, die sich in den letzten Jahren durch unsere vielfältige Gesellschaft ziehen. Die Referentin wird außerdem mögliche Handlungsstrategien diskutieren, die diesen Prozessen entgegenwirken und den sozialen Zusammenhalt stärken können.



Weitere Informationen finden Sie unter www.mosaik-deutschland.de. Für die Onlineteilnahme via Zoom ist eine Anmeldung erforderlich. Bitte senden Sie eine EMail

an praevention@mosaik-deutschland.de.

Die öffentliche Vortragsreihe findet in Kooperation von Mosaik Deutschland e. V., dem Bürgerund Ordnungsamt der Stadt Heidelberg, dem Heidelberger Zentrum für Migrationsforschung und transkulturelle Pädagogik (Hei-Mat), dem Verein Sicheres Heidelberg e.V. und demPolizeipräsidium Mannheim statt.

Die Veranstaltung wird gefördert vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat

(BMI) im Rahmen der Projektförderung „Modellkommune Deradikalisierung“.