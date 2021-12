Heidelberg – Coronabedingter Lieferverkehr: Es gibt wieder Ausnahmegenehmigungen für die Gastronomie Antrag ab sofort möglich – befristet bis Ende März 2022

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Baden bei Wien, die schöne Stadt in Niederösterreich – Baden bei Wien, so lautet der österreichische Name der Stadt Baden. Sie liegt in einer Weinberglandschaft 30 km von Wien entfernt. Die Stadt ist nicht nur für ihr historisches Grand Casino, sondern auch für ihre römischen Bäder und das berühmte Opernhaus ... Mehr lesen »