Heidelberg – Adventsbummel: Sprüche in den Seitengassen sammeln und gegen DankeSchein tauschen! Zitate Heidelberger Autorinnen und Autoren locken zum Rundgang durch den Einzelhandel

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Eine Entdeckungsreise durch die malerischen Seitengassen der Heidelberger Altstadt lohnt sich in der Adventszeit besonders. Kleine Boutiquen und inhabergeführte Geschäfte lassen beim Weihnachtseinkauf kaum einen Wunsch offen. Eine Ergänzung für den Gabentisch bietet die Aktion „Seitensprüche. Wünsche und Worte zum Entdecken in den Seitengassen“. Das Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft und das Kulturamt der UNESCO-Literaturstadt Heidelberg haben zusammen mit dem Citymarketingverein Pro Heidelberg einen literarischen Rundgang konzipiert, an dessen Ende ein Heidelberger DankeSchein in einer festlichen Weihnachtskarte wartet. „In den Seitengassen verbergen sich wahre Schätze der Heidelberger Innenstadt. Diese inhabergeführten Geschäfte präsentieren sich in der Vorweihnachtszeit mit einer originellen Idee“, sagt Marc Massoth, Leiter des Amts für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft der Stadt Heidelberg. Die Leiterin des Kulturamts, Dr. Andrea Edel, ergänzt: „Ich freue mich, dass wir die Stärken Heidelbergs als UNESCO City of Literature in dieser kreativen Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel demonstrieren können.“



In 15 Geschäften in den Seitengassen der Altstadt wird ab Samstag, 11. Dezember 2021, je ein Aufkleber mit einem Zitat oder kurzen Spruch erhältlich sein. Die Texte haben wiederum 15 Heidelberger Autorinnen und Autoren beigetragen. Ebenfalls in den Geschäften erhältlich ist eine liebevoll gestaltete Weihnachtskarte, die gleichzeitig zum Sammeln der Aufkleber dient. Wer mindestens zehn Aufkleber zusammen hat, bekommt im Aktionszeitraum vom 11. bis 24. Dezember 2021 in der Filiale von Tee Gschwendner (Hauptstraße 56) gegen Vorlage der Sammelkarte einen DankeSchein im Wert von 10 Euro ausgehändigt und kann diesen zusammen mit den in der Karte gesammelten Sprüchen verschenken. Wer alle 15 Aufkleber sammelt, bekommt dort sogar einen DankeSchein im Wert von 15 Euro. Die Reihenfolge, in der die Geschäfte aufgesucht werden, ist dabei egal, sodass sich jeder seinen persönlichen Weihnachtsbummel zusammenstellen oder an verschiedenen Tagen auf Entdeckungstour gehen kann.

Die teilnehmenden Geschäfte sind an einem großen Aufkleber im Schaufenster zu erkennen, der den dort erhältlichen Spruch zeigt. Verfasst wurden die Zitate von Ramona Ambs, Anette Butzmann, Gerhard Drokur, Philipp Herold, Marcus Imbsweiler, Juliane Sophie Kayser, Heide-Marie Lauterer, Gerhild Michel, Kristin Peschutter, Anne Richter, Claudia Schmid, Elisabeth Singh-Noack, Marion Tauschwitz, Minu D. Tizabi und Andrea Willig.

Die teilnehmenden Geschäfte:

Chocolaterie St. Anna, St.-Anna-Gasse 1

Papier und Form, St.-Anna-Gasse 3

Tresor Modeagentur, Neugasse 11

MAJA Feine Wäsche, Neugasse 13

Troll Kinderladen, Plöck 71

Loty, Plöck 71

Holgersons, Märzgasse 16

Madame Kuvèl, Plöck 73

Murkelei, Plöck 46A

SabineSabine, Heumarkt 4

Yabis Cashmere, Untere Straße 9

Letter & Co., Untere Straße 24

Hund und Handwerk, Untere Straße 28

Künstleratelier Russana, Steingasse 10

Heimat – Schönes aus der Region, Marktplatz 2