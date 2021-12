Frankenthal – Bürgerservice! Neue Abfallkalender, Schadstoffsammlung und Bürgersprechstunde

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) macht auf drei anstehende Termine aufmerksam: die Verteilung der neuen Abfallkalender ab Mittwoch, 8. Dezember, die Schadstoffsammlung am kommenden Samstag, 11. Dezember und eine telefonische Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Bernd Knöppel am Dienstag, 14. Dezember. Außerdem weist der EWF darauf hin, dass – anders als im Abfallkalender 2021 angekündigt – das Wertstoffcenter am Freitag, 10. Dezember, regulär von 13 bis 16.30 Uhr geöffnet hat.



Abfallkalender 2022

Vom 8. bis 20. Dezember werden die Abfallkalender für das Jahr 2022 an alle Frankenthaler Haushalte verteilt. Zusätzliche Exemplare liegen ab dem 20. Dezember beim EWF in der Ackerstraße 24, im Wertstoffcenter und bei der Kompostanlage aus und können dort im Bedarfsfall kostenlos abgeholt werden.

Den Abfallkalender 2022 kann auch im Internet unter frankenthal.de/ewf heruntergeladen werden.Dort ist auch der Online-Abfallkalender zu finden, in dem die Abholtermine einzelner Straßen gefiltert, ausgedruckt oder in den eigenen elektronischen Kalender importiert werden können. Gemeinsam mit dem Abfallkalender wird ein Flyer zu Winterdienst und Straßenreinigung verteilt.

Schadstoffsammlung

Am Samstag, 11. Dezember, findet von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände, Ackerstraße 24, die letzte Schadstoffsammlung in diesem Jahr statt. Kostenlos abgegeben werden können unter anderem Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden.

Bei der Abgabe müssen Abstandsgebot und Maskenpflicht eingehalten werden. Außerdem sollten Bürger bis zur Abgabe der Schadstoffe im Auto sitzen bleiben. Mit längeren Wartezeiten ist zu rechnen. Die erste Schadstoffsammlung im Jahr 2022 findet am Samstag, 22. Januar, auf dem EWF-Betriebsgelände statt.

Bürgersprechstunde

Zu einer telefonischen Bürgersprechspunde zu Angelegenheiten des EWF lädt Bürgermeister Bernd Knöppel am Dienstag, 14. Dezember, von 14 bis 16 Uhr, ein. Anmeldungen nimmt das Sekretariat des Bürgermeisters unter 06233 89 204 entgegen.

Die Bereiche, für die der EWF zuständig ist, betreffen die Abfallwirtschaft, die Straßenreinigung, den Bereich Abwasser sowie das Fried-hofswesen. Weitere Betriebszweige des EWF sind die Straßen- und Grünunterhaltung sowie der Werkstättenservice.

Informationen zu allen Terminen sind auch auf www.frankenthal.de/ewf zu finden. Fragen beantwortet die Mitarbeiter am Bürgertelefon des EWF unter 06233 89777.