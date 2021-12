Edingen-Neckarhausen – Streifenwagen kollidiert bei Einsatzfahrt mit Opel-Fahrerin

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmorgen um kurz nach 06 Uhr kollidierte im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße / Wichernstraße ein Streifenwagen mit einer 50-jährigen Opel-Fahrerin. Die 26-jährige Polizistin war mit Blaulicht auf der Mannheimer Straße zu einem Einbruchsalarm in Ilvesheim unterwegs, als sie in das Heck der 50-Jährigen fuhr, welche von der Wichernstraße auf die Mannheimer Straße ebenfalls in Richtung Seckenheim auffuhr. Nach dem Zusammenstoß prallte der Streifenwagen an einen Ampelmast und kam kurz danach zum Stehen. Durch den Unfall verletzte sich die 50-Jährige leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von mehr als 30.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.



