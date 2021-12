Speyer – Weihnachtsbaum vor dem Kaiserdom erstrahlt zum Nikolaustag

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das Aufstellen des Weihnachtsbaumes vor dem Speyerer Dom stimmt auch in diesem Jahr auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein: Ab dem heutigen Nikolaustag erstrahlen die geschmückten Tannenzweige vor dem Kaiserdom noch bis Mariä Lichtfest am 2. Februar 2022.



Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler honoriert den gewohnt großen Einsatz aller Beteiligten: „Wir sind sehr dankbar, dass dank der langjährigen Sponsoren auch 2021 die Aufstellung des Weihnachtsbaums ermöglicht und damit diese schöne Weihnachtstradition fortgeführt werden konnte. Ein großer Dank geht auch an das Domkapitel, das wie jedes Jahr mit dem Domvorplatz einen perfekten Rahmen für den feierlich geschmückten Baum darbringt. Denn ohne den Inbegriff der festlichen Weihnacht vor dem Wahrzeichen unserer Stadt würde uns allen etwas fehlen.“

„In dieser schnelllebigen und von ständigen Änderungen unterworfenen Zeit strahlt der alljährlich geschmückte Christbaum vor dem Speyerer Dom Ruhe und Besinnlichkeit aus“, verweist Bürgermeisterin Monika Kabs verweist auf die besondere Bedeutung der Tradition zu Pandemiezeiten.

Aus diesem Grund hatte sich auch das Domkapitel dazu entschlossen, die Kerzen auf dem Christbaum abweichend vom liturgischen Kalender zu entzünden und „den Menschen so ein Licht der Hoffnung zu bescheren“, erklärt Domdekan und Domkustos Dr. Christoph Kohl.

Die 15 Meter hohe Nordmanntanne konnte in diesem Jahr von der Firma Heinz Jürgen Baltes – Nadelholz & Weihnachtsbäume erworben werden. Die Mitarbeiter*innen der Abteilung Stadtgrün wurden bei Transport und Aufstellung wie gewohnt von der Firma Merckel Stahlbau tatkräftig unterstützt und schmückten die grünen Tannenzweige im Anschluss weihnachtlich.

Die Finanzierung der Nordmanntanne in Höhe von 4.600 Euro wurde dankenswerterweise durch die Spendengelder von Palatina GeoCon und Neptune Energy maßgeblich gefördert.

Zum diesjährigen Aufruf der Stadtverwaltung Speyer nach privaten Weihnachtsbaumspenden, ging zwar kein geeignetes Angebot ein, laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zeige das aber auch, dass die Menschen gesunde Bäume mit ausreichend Platz im heimischen Garten nicht fällen möchten, sondern sie der Natur erhalten bleiben sollen.

Sollten sich auf Privatgelände Bäume von geeigneter Größe befinden, die ohnehin gefällt werden sollen, darf sich gerne für das kommende Jahr an die Abteilung Stadtgrün gewendet werden: Volker Claus, Tel. 14 26 11 oder 14 26 13.

Fotos © Stadt Speyer