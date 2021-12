Sinsheim – 19-Jähriger durch Messerstich schwer verletzt – Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehl gegen 18-jährigen Heranwachsenden – Nachtrag

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen 18-jährigen Heranwachsenden erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Montag gegen 11.20 Uhr in der Alla-Hopp!-Freizeitanlage in Sinsheim einen 19-Jährigen im Laufe einer Auseinandersetzung mit einem Messerstich so schwer verletzt zu haben, dass ihm nur ein unverzüglicher Notarzteinsatz das Leben rettete. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Tatort, stellte sich kurz darauf selbst der Polizei und wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe, ein Einhandmesser, wurde sichergestellt.



Am Dienstagvormittag wurde der Beschuldigte der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus dem Haftgrund der Fluchtgefahr erließ. Anschließend wurde der 18-Jährige in eine Jugendvollzugsanstalt eingeliefert. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sollen sich der Verdächtige und das spätere Opfer in der Alla-Hopp!-Anlage verabredet gehabt haben, um sich wegen eines Mädchens auszusprechen.