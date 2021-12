Mannheim – Damit ihr Licht weiterleuchtet – 12. Dezember: Am „Worldwide Candle Lighting Day – Weltgedenktag für verstorbene Kinder“ – eine Kerze ans Fenster stellen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 12. Dezember ist „Worldwide Candle Lighting Day“ – Weltgedenktag für verstorbene Kinder. Auch in Mannheim werden dann um 19 Uhr Kerzen entzündet. Jede von ihnen steht für das Leuchten, das ein Kind vor seinem Tod in den Herzen seiner Familie und Freunde hinterlassen hat. In der Region laden daher die Klinikseelsorge am Universitätsklinikum Mannheim (UMM), der Ökumenische Kinder- und Jugendhospizdienst Clara, das Kinderpalliativteam Rhein-Neckar und der Verein Kiwi, der die Behandlung von krebskranken Kindern unterstützt, dazu ein, an diesem zweiten Sonntag im Dezember für eine Stunde gut sichtbar ein Licht ins Fenster zu stellen.



Weltumspannende Lichtwelle

Dieses vermeintlich kleine Zeichen ist dabei Teil einer weltumspannenden Woge des gemeinsamen Erinnerns, des Mitgefühls und der Verbundenheit. Denn durch die Zeit Verschiebung erlöschen die Kerzen in der einen Zeitzone und werden in der nächsten entzündet, sodass eine Lichterwelle innerhalb von 24 Stunden einmal um die gesamte Erde wandert. Sie soll zeigen, dass Eltern, Geschwister, Verwandte und Freunde auf der ganzen Welt unter der Lücke, die der Tod eines Kindes reißt, überall gleich leiden. Jedes Jahr sterben in Deutschland tausende Kinder und Jugendliche, weltweit sind es um ein Vielfaches mehr. Alter und Todesursache sind dabei unerheblich – der Schmerz ist immer derselbe.

Solidarität unter- und miteinander

Teil dieser Lichterwelle kann jeder sein. Nicht nur betroffene Familien, sondern auch alle, die mit ihnen fühlen, können sich anschließen. „Der Weltgedenktag für verstorbene Kinder“ findet bereits seit über 20 Jahren immer am zweiten Sonntag im Dezember statt.