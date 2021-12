Ludwigshafen – Die Eulen Ludwigshafen gewinnen gegen Tabellenführer Gummersbach

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Eulen Ludwigshafen haben das Spitzenspiel in der 2. Handball-Bundesliga gegen den Tabellenführer VfL Gummersbach zu Hause mit 30:25 Toren gewonnen und den fünften Saisonsieg gefeiert. Die Eulen begannen stark und bauten die Führung schnell aus. Zu Mitte der ersten Hälfte erzielten die Eulen fünf Tore in Folge und zogen auf 11:4 davon. Überragend war erneut Nationalspieler Hendrik Wagner, der sieben Treffer in einer starken ersten Hälfte erzielte. Die Eulen mussten ab der 20. Minute auch noch auf Max Neuhaus verzichten, der die rote Karte erhielt, bereits vor dem Anpfiff fiel auch Jan Remmlinger aus. Beim Tor zum 16:8 (26.) von Jannik Hofmann nach Tempogegenstoß von Robin Eisel hatten die Eulen einmal sogar acht Tore Vorsprung. Zur Halbzeit führten die Eulen gegen den Spitzenreiter mit 18:13 Toren vor 705 Zuschauern in der Friedrich-Ebert-Halle. In der zweiten Hälfte kam dann Gummersbach heran und verkürzte in der 41. Minute auf 21:18 und in der Schlussphase auf 26:24 (57.). Sehr wichtig war dann die Balleroberung von Jannek Klein (58.) beim Zurücklaufen. Danach sorgte Robin Eisel mit seinem vierten Treffer zum 28:25 (59.) für die Vorentscheidung. Robin Eisel traf in der ersten Hälfte auch von ganz hinten ins leere Gästetor zum 17:10.



Mit seinem zwölften Tor sorgte Hendrik Wagner für den 30:25-Endstand. Mit dem vierten Heimsieg bleiben die Eulen zum achten Mal in Folge ungeschlagen. Nach dem Spiel strahlte Hendrik Wagner beim Interview: „Ich persönlich hatte ein gutes Gefühl und wir hatten auch vorher ein gutes Training. Nach der roten Karte gegen Max Neuhaus wusste ich, dass Robin Eisel dies auch kann. Wir haben gute schnelle Angriffe gespielt, Ziga Urbic im Tor war überragend – wir sind froh, dass wir ihn haben. Wir waren diesmal von Anfang an auch emotional da und konnten den Vorsprung über die Zeit bringen.“ Die tolle Leistung von Hendrik Wagner konnte Handball-Bundestrainer Alfred Gislason live als Zuschauer in der Eberthölle miterleben. Ein sehr wichtiger Garant zum Sieg war die sehr gute Leistung von Eulen-Torwart Ziga Urbic mit 17 Paraden. Die Eulen Ludwigshafen bleiben nach dem vierten Heimsieg mit 14:10 Punkten auf dem achten Tabellenplatz. Spitzenreiter in der 2. Handball-Bundesliga bleibt der VfL Gummersbach nach der dritten Saisonniederlage mit 24:6 Zählern vor dem TV Hüttenberg mit 21:7 Punkten. Nach dem Auswärtsspiel am 10. Dezember beim Tabellendritten VfL Eintracht Hagen (21:9 Punkte) haben die Eulen Ludwigshafen das nächste Heimspiel am Freitag, 17. Dezember um 19.30 Uhr gegen den VfL Lübeck-Schwartau in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen. Weitere Informationen über die Eulen Ludwigshafen gibt es unter www.eulen-ludwigshafen.de.

Quelle:

Text: Michael Sonnick

Bild: Michael Sonnick