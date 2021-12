Ladenburg – Aktuelle Informationen für Bürgerinnen und Bürger

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Land Baden-Württemberg hat eine weitere Änderung der Corona-Verordnung beschlossen, die ab dem 4. Dezember 2021 gültig ist. Wegen der sehr angespannten Situation im Gesundheitssystem und der hohen Inzidenzen führt diese zu weiteren Verschärfungen der Schutzregeln. Die Stadt Ladenburg informiert über ausgewählte Teilbereiche in ihrem Verantwortungsbereich, die von der neuen Corona-VO betroffen sind. Für Kultur- und Freizeiteinrichtungen, wie dem Lobdengau-Museum, dem Stadtarchiv oder der Stadtbibliothek gilt 2G plus, also der Zutritt für Geimpfte oder Genese mit einem negativen Corona-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Ausgenommen von der Testpflicht der 2G-plus-Regelung sind:

• Personen mit einer Booster Impfung

• Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind

• Genesene, deren Infektion nachweislich maximal 6 Monate zurückliegt (Nachweis der Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis / PCR-Test erfolgen).

In der Stadtbibliothek können Medien ohne Einschränkung abgeholt und zurückgebracht werden. Die Onleihe sowie andere digitale Angebote sind unter www.stadtbibliothek-ladenburg.de verfügbar. Die Abstands- und Hygieneregeln sind weiterhin einzuhalten. Ebenso ist eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Noch bis zum 31.Januar 2022 haben alle noch nicht vollständig immunisierten Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren die Möglichkeit, über tagesaktuelle Antigen-Schnelltests Zutritt zu allen 2G-Einrichtungen zu erhalten. Es gilt ein Alkoholverkaufs- und Konsumverbot an Verkehrs- und Begegnungsflächen in Innenstädten und sonstigen öffentlichen Plätzen, auf denen sich viele Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Die Stadt Ladenburg behält sich vor diese Orte im Rahmen einer Allgemeinverfügung festzulegen. Nähere Informationen zu den aktuellen Regelungen und den Schnelltestangeboten gibt es auf der Homepage der Stadt Ladenburg (https://www.ladenburg.de/corona).