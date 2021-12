Frankenthal – Impfbus am 9. Dezember doch im Congressforum

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Impfbus-Termine hat sich die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Eppsteiner Ortsvorsteher Uwe Klodt dazu entschieden, den nächsten Halt am Donnerstag, 9. Dezember, ins Congressforum zu verlegen. Ursprünglich war die Impfaktion beim TSV Eppstein geplant. Der Andrang bei den vergangenen Terminen war enorm. Mit der vorhandenen Infrastruktur in Eppstein ist dies leider nicht vorstellbar, auch wenn wir den Eppsteiner Bürgerinnen und Bürgern gern ein Angebot im Vorort gemacht hätten. Im Congressforum ist das Personal mittlerweile eingespielt und es stehen den Gegebenheiten entsprechende Räumlichkeiten und Parkplätze zur Verfügung“, begründet Bürgermeister Bernd Knöppel die Entscheidung zum Standortwechsel. Geimpft wird am Donnerstag im Congressforum ab 9 Uhr.



VIDEOINSERAT

GEGEN GEWALT AN FRAUEN

Ob die Termine in den anderen Vororten ebenfalls ins Congressforum verlegt werden, wird gemeinsam mit den Ortsvorstehern zeitnah entschieden. Am Donnerstag, 16. Dezember, ist der Halt des Impfbusses in Flomersheim an der Isenachhalle geplant. Am Montag, 20. Dezember soll er in die Sporthalle der Grundschule Mörsch kommen und am Donnerstag, 23. Dezember, in die Eichwiesenhalle in Studernheim.

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich

Im Impfbus stehen die Vakzine von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson zur Verfügung, wobei Biontech laut Anweisung des Landes für die Unter 30-Jährigen vorbehalten sein soll. Verabreicht werden sowohl Erst- , als auch Zweit- und Boosterimpfungen. Diese Auffrischung ist, entgegen früherer Meldungen, erst frühestens fünf Monate nach der Zweitimpfung möglich. Alle, die zunächst mit Johnson & Johnson geimpft wurden, können sich bereits nach vier Wochen erneut impfen lassen. Diese Impfung gilt dann ebenfalls als Booster. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind ein gültiger Ausweis, bei Minderjährigen Schülerausweis oder Geburtsurkunde, und – falls vorhanden – der Impfpass. Jugendliche bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 Jahren reicht eine unterschriebene Einverständniserklärung, die unter www.corona.rlp.de heruntergeladen wer-den kann.

AUF EINEN BLICK

Alle Termine

Donnerstag, 9. Dezember: NEU CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5

Montag, 13. Dezember: CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5

Donnerstag, 16. Dezember: Isenachsporthalle Flomersheim, Eppsteiner Straße 55

Montag, 20. Dezember: Sporthalle Grundschule Mörsch, Frühlingstraße 6

Donnerstag, 23. Dezember: Eichwiesenhalle Studernheim, Eichwiesenweg 6

Mittwoch, 29. Dezember: CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5

Impfstoffe: Moderna, Biontech, Johnson & Johnson

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich für alle ab 12 Jahren

Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 mit Einverständ-niserklärung

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Impfpass (falls vorhanden)

Mehr Informationen auf www.corona-frankenthal.de