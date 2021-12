Brühl – Vor 14 Jahren: Candlelight Shopping und Stiftung Sternenglück gegründet

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit der Ehrennadel der Gemeinde zeichnete kürzlich Bürgermeister Dr. Ralf Göck die langjährige Werbeleiterin beim Brühler Gewerbeverein, Monika Zoepke, aus, und zwar an einem ungewöhnlichen Ort, nämlich am Lindenplatz vor dem Geschäft des Hörgeräteakustikers Broe, und zu einer ungewöhnlichen Zeit, nämlich an einem Donnerstagabend um 17 Uhr. Und das hatte seinen Grund: An diesem Tag fand das “Candlelight Shopping” statt, das Monika Zoepke 2007 als Auftaktveranstaltung zur Weihnachtszeit in Brühl und Rohrhof im allgemeinen und zu dem Glückssterne-Verkauf des Gewerbevereins aus der Taufe gehoben hat. Göck dankte ihr sozusagen am Ort des Geschehens, auch wenn coronabedingt alles zwei Nummern kleiner war. Sein Dank galt der Werbeleiterin und Beisitzerin im Vorstand, die das 14 Jahr lang gemacht hat: “Sie war, wie sie selbst sagt: „Mädchen für alles“, hat bei allen Veranstaltungen geholfen.” Beim Stichwort “Helfen” vergaß er auch nicht die von Thomas und Monika Zoepke gegründete „Stiftung Sternenglück“, mit der die Geehrte viel Gutes in den Brühler Grundschulen tat. Monika Zoepke dankte herzlich für die Auszeichnung und betonte, dass sie nichts alleine gemacht habe, sondern sich auf gute Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Vorstand verlassen konnte. Den Kundinnen und Kunden dankte sie für den Kauf zahlreicher Glückssterne: „Hoffentlich tun sie das auch in diesem Jahr wieder,“ warb sie für die derzeit laufende Glückssterne-Aktion 2021.

