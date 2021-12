Bad Dürkheim – Brand eines Mülleimers

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.12.2021 gegen 01:30 Uhr wurde ein brennender Mülleimer in der Beethovenstraße in Weisenheim am Sand gemeldet. Bislang unbekannte Täter entzündeten die von der Straße aus frei zugängliche Biomülltonne, die direkt an der Hauswand des mit zwei Personen bewohnten Einfamilienhauses stand. Die Biomülltonne schmolz komplett, an der Hausfassade entstanden eine 3 Meter hohe Rußspur. Die brennende Mülltonne wurde durch einen Nachbar festgestellt, der die Flammen der Tonne noch vor Alarmierung der Feuerwehr mit Erde erstickte und die Bewohner informierte. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wird eine Selbstentzündung ausgeschlossen. Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter verliefen negativ. Die freiwillige Feuerwehr kam ebenfalls vor Ort. Verursacher und Grund für das Feuer sind derzeit nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

