Rhein-Pfalz-Kreis – Impfbus kommt nach Schifferstadt

Rhein-Pfalz-Kreis / Schifferstadt

Am Samstag, 11. Dezember, 9 bis 17 Uhr, macht der Impfbus des Landes Station in Schifferstadt. Geimpft wird in der Aula des Paul-von-Denis-Schulzentrums, Neustückweg 12. Man kann sich ohne Termin entweder die Erst-, Zweit- oder die Booster-Impfung geben lassen. Mitzubringen sind die Nachweise über bisherige Corona-Impfungen, z. B. Impfpass, und ein Personalausweis. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mindestens 800 Personen an diesem Tag zu impfen“, macht der Impfkoordinator des Kreises Tilo Meinke deutlich. Unterstützt wird die Besatzung des Impfbusses durch ein 10-köpfiges Team des Kreises und auch einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung Schifferstadt. „Ich gehe davon aus, dass – wie in Mutterstadt – viele Menschen kommen werden“, so Bürgermeisterin Ilona Volk.

Quelle Impfaktion Schifferstadt Archiv