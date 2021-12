Mannheim – Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Schwimmen lernen in den Weihnachtsferien: Vom 27. Dezember 2021 bis 7. Januar 2022 werden im Hallenbad Hasenleiser, Baden-Badener-Straße 14, im Stadtteil Rohrbach kostenlose Schwimmkurse für Kinder ab sechs Jahren angeboten. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Heidelberg, die noch nicht schwimmen können oder sich noch nicht so gut über ... Mehr lesen »