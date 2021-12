Heiligenkreuzsteinach – Unglücksfall – Mann gestürzt und von PKW erfasst

Heiligkreuzsteinach / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Vormittag gegen 10:45 Uhr stürzte ein 74-jähriger Mann aus bisher ungeklärter Ursache auf dem Gehweg in Höhe einer Schreinerei in der Weinheimer Straße. Hier wurde der Mann von einem Fahrzeug überrollt, dessen Fahrer gerade dabei war, auf der abschüssigen Ausfahrt der Schreinerei auf die Weinheimer Straße auszufahren. Der 74-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Verkehrsunfalldienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen übernommen.