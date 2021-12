Heidelberg-Altstadt – Sachbeschädigungen im Außenbereich eines Restaurants – Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Altstadt/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag wurde zwischen 01:30 Uhr und 09:30 Uhr der Außenbereich eines Restaurants in der Dreikönigstraße verwüstet. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Tannenbäume um, verschafften sich Zugang zu einem im Außenbereich aufgestellten Zelt und zerstörten rund 50 Glühweintassen, welche in dem Zelt gelagert waren. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden.

