Worms – Einbruch in mehrere Kleingärten

Worms / Worms-Abenheim (ots)

In der Nacht vom 04. auf den 05.Dezember kommt es gegen 3 Uhr zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Kleingärten im Bereich der Straßen Welschgasse/Vordere Klinge. Hierbei werden durch bislang unbekannte Täter u.a. Werkzeuge, Elektrogeräte und Gasflaschen entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht fest und die Ermittlungen dauern weiter an.

Es wird gebeten, dass die Opfer und mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben können, sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.