Frankenthal – Sonderimpfaktion von Stadtverwaltung, Stadtklinik und Malteser Hilfsdienst am Samstag, 11. Dezember: Terminvergabe startet am Montag,06.12.2021

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Sonderimpfaktionen im Advent

Terminvergabe für 11. Dezember startet

Die Terminvergabe für die zweite Impfaktion von Stadtverwaltung, Stadtklinik und Malteser Hilfsdienst am Samstag, 11. Dezember, startet am Montag, 6. Dezember unter den Nummern 062333 89 775 und 06233 89 877. Anrufe sind zwischen 8.30 und 12 Uhr möglich. Für die zweite Ausgabe stehen 200 Dosen des Vakzins von Biontech und 500 Dosen des Impfstoffs von Moderna bereit. Geimpft wird von 9 bis 17 Uhr in der Andreas-Albert-Schule im Petersgartenweg 9.

„Die Resonanz auf Impfbusse und unsere erste Impfaktion zeigt: Die Menschen haben einen großen Bedarf an niederschwelligen Angeboten. Wir freuen uns deshalb, bei dem Termin am 11. Dezember noch mehr Impfwillige versorgen zu können. Besonders danken möchte ich dem Malteser Hilfsdienst und der Stadtklinik Frankenthal für die sehr gute Zusammenarbeit“, so Bürgermeister Bernd Knöppel.

Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen

Beim zweiten der drei Sondertermine sollen Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen verabreicht werden. Vom Impfstoff von Moderna stehen 100 Dosen für Erstimpfungen zur Verfügung, 400 Menschen können sich mit diesem Vakzin die Booster-Impfung abholen. Die 200 Dosen Biontech können sowohl für Erst-, Zweit- als auch Booster-Impfungen genutzt werden. Einzige Einschränkung: Wer über 30 Jahre alt ist, wird für Moderna eingeteilt, Unter-30-Jährige erhalten Biontech.

Benötigte Dokumente

Zur Impfung mitgebracht werden müssen ein gültiger Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass. Geparkt werden kann auf dem Parkplatz vor der Schulsporthalle oder gegenüber der Andreas-Albert-Schule auf dem ehemaligen KBA-Mitarbeiterparkplatz. Die Zufahrt ist über den Petersgartenweg möglich.

AUF EINEN BLICK

Sonderimpftermin in der Andreas-Albert-Schule, Petersgartenweg 9

Samstag, 11. Dezember

von 9 bis 17 Uhr

Für den 11. Dezember stehen zur Verfügung:

400 Booster-Impfungen mit Moderna (ab 30 Jahren)

100 Erstimpfungen mit Moderna (ab 30 Jahren)

200 Erst- Zweit- oder Booster-Impfungen mit Biontech (für Erstimpfungen, ab 12 Jahren)

Voranmeldung erforderlich ab 6. Dezember unter 06233 89 775 oder 06233 89 877.

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Krankenkassenkarte

Impfpass (falls vorhanden)

Parken

Schulparkplatz vor der Sporthalle oder ehemaliger KBA-Parkplatz, Zufahrt über Petersgartenweg

Impfbus – Termine im Dezember

Montag, 6. Dezember: CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5

Donnerstag, 9. Dezember: TSV Eppstein, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 11

Montag, 13. Dezember: CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5

Donnerstag, 16. Dezember: Isenachsporthalle Flomersheim, Eppsteiner Straße 55

Montag, 20. Dezember: Sporthalle Grundschule Mörsch, Frühlingstraße 6

Donnerstag, 23. Dezember: Eichwiesenhalle Studernheim, Eichwiesenweg 6

Mittwoch, 29. Dezember: CongressForum Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 5

Impfstoffe: Biontech, Johnson & Johnson

Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen möglich für alle ab 12 Jahren

Minderjährige bis 16 müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 mit Einverständniserklärung

Keine Anmeldung erforderlich

Benötigte Dokumente

Personalausweis oder Pass

Bei Jugendlichen Schülerausweis, Geburtsurkunde o.ä.

Impfpass (falls vorhanden)

Mehr Informationen auf www.corona-frankenthal.de

Quelle Stadt Frankenthal