Eberbach – Bund fördert die Metropol-Card-Bibliotheken mit 60.000 Euro – Der Verein Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. erhält Unterstützung von „WissensWandel“ für ein zukunftsweisendes Rechercheportal

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V.) – Mit dem Förderprogramm „WissensWandel. Digitalprogramm für Bibliotheken und Archive“ unterstützt der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) Bibliotheken und Archive bei der digitalen Weiterentwicklung. Das Programm ist Teil von NEUSTART KULTUR der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Gefördert werden Schaffung und Ausbau von nachhaltigen digitalen Angeboten in öffentlich zugänglichen Bibliotheken und Archiven, mit dem Ziel, die vielfältigen Angebote breit und zeitgemäß zugänglich zu machen.

Digitalisierungsstrategie des Vereins

Ziel des Vereins Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. ist es, das digitale Angebot stetig zu erweitern und allen Mitgliedsbibliotheken zur Verfügung zu stellen. Durch die Bündelung von personellen und finanziellen Ressourcen wird es möglich, dass größere und kleinere Bibliotheken in der Metropolregion Rhein-Neckar hochwertige digitale Angebote machen können.

„Metropol-Mediensuche“ vereint viele Bibliothekskataloge

Die neue „Metropol-Mediensuche“ ermöglicht das Stöbern durch das Medienangebot aller Mitglieds-Bibliotheken, die bisher getrennt angesteuert werden mussten, über eine einzige Webseite. Rund zwei Millionen Bücher, Zeitschriften, Filme, CDs und weitere Medienarten warten darauf, entdeckt zu werden.

Suchen – Finden – Ausleihen

Die einfache Suche nach physischen und digitalen Medien und deren Verfügbarkeit ist ein echter Mehrwert für die Kundinnen und Kunden. Die Anwendung ist auf allen relevanten technischen Plattformen verfügbar und wird durch eine Landkarte ergänzt, so dass die einzelnen Standorte leicht auffindbar sind und die nächstgelegenen Bibliotheken zuerst angezeigt werden. Die Kontofunktionen enthalten Verlängerungs- und Vorbestellmöglichkeiten. Kontaktdaten und News der einzelnen Bibliotheken sind integriert. Zur elektronischen Ausleihe metropolbib.de sowie zu den Munzinger Datenbanken kann direkt gewechselt werden.

Große Medienvielfalt in der Metropolregion Rhein-Neckar

Medienangebote gibt es für alle Altersgruppen und Interessen: vom Krimi über Ratgeber zur Freizeitgestaltung bis hin zum Fachbuch. Vom Erstlesebuch für Kinder über spannende All-Ages-Romane bis hin zur Wirtschafts-Zeitschrift. Vom Hörbuch über Musik-CDs bis hin zum Familienfilm. Vom Tonie über Brett- und Konsolenspiele bis hin zum E-Book oder der aktuellen Tageszeitung als E-Paper.

Kundenumfrage mit Gewinnspiel zum Start der Metropol-Mediensuche

Wie die neue Mediensuche bei den Kundinnen und Kunden ankommt, wird bis zum 31. März 2022 in einer Umfrage getestet, verbunden mit einem Gewinnspiel, bei dem es Apple Airpods, Blutooth-Lautsprecher, Buchlampen und Metropol-Card-Gutscheine zu gewinnen gibt. Die Metropol-Card-Bibliotheken freuen sich über eine rege Teilnahme und wünschen viel Glück bei der Verlosung.

Die neue technische Infrastruktur soll Schule machen

Die Metropol-Mediensuche mit Browser-Variante und Apps wurde von der Firma subkom Software GmbH entwickelt. Als Leuchtturmprojekt mit überregionaler Relevanz gefördert, erhält der Verein 60.000 Euro für die Entwicklung, die Eigenmittel werden mindestens 6.700 Euro betragen. Das Projekt trägt zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land bei. Auch kleinere Gemeindebüchereien können damit einen zeitgemäßen Service anbieten. Das stärkt die Bildungs- und Medienkompetenz im ländlichen Raum und vergrößert das Angebot in den Verdichtungsgebieten.

Geplant ist ein gemeinsamer Workshop mit dem dbv beim Bibliothekskongress in Leipzig im März 2022, um den Verein mit seinen Angeboten und dem Leuchtturmprojekt Metropol-Mediensuche anderen interessierten Bibliotheksverbünden vorzustellen.

So machen Sie mehr aus Ihrer Metropol-Card!

Die Metropol-Card ist ideal für die Nutzung mehrerer Bibliotheken. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können für einen Beitrag von nur 24 Euro zwölf Monate lang über 1,9 Millionen physische Medien in 42 Bibliotheken mit 80 Ausleihstellen nutzen. Zum Tag der Bibliotheken am 24. Oktober 2021 begrüßte der Verein den Bücherei Wilhelmsfeld e.V. als 42. Mitglied. Die Metropol-Mediensuche erleichtert die Zugänglichkeit und Auffindbarkeit sowohl analoger als auch digitaler Angebote. Pünktlich zum 10-jährigen metropolbib-Jubiläum ging im Oktober die Metropol-Mediensuche an den Start.

Gemeinsam stark über Ländergrenzen hinweg

Koordiniert werden diese Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar e.V. Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis und Katalog, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Städte und Gemeinden, die sich anschließen möchten, können sich von der Geschäftsführung beraten lassen. Der Verein bietet den Kommunen die Möglichkeit, an digitalen Entwicklungen teilzuhaben.

Weitere Informationen unter www.metropol-card.net, www.metropolbib.de und www.metropol-mediensuche.de. Außerdem ist der Verein mit seinen Angeboten auch auf Twitter und Youtube vertreten.

StVE.