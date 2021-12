Sandhausen – Der SV Sandhausen erzielt in der Nachspielzeit den Ausgleich gegen Paderborn

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Fußball-Zweitligist SV 1916 Sandhausen hat im Heimspiel gegen den SC 07 Paderborn in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1-Unentschieden erzielt. Die Gäste aus Paderborn gingen bereits in der 5. Minute durch Marcel Mehlem mit 1:0 in Führung. Sandhausen vergab in der 17. Minute durch einen harmlosen geschossenen Handelfmeter von Pascal Testroet den möglichen Ausgleich. Kurz vor Spielende scheiterte der Paderborner Johannes Dörfler mit einem Pfostenschuss. In der dritten Minute der Nachspielzeit sorgte dann Baskim Ajdini für den Punktgewinn von Sandhausen zum 1:1-Ausgleich.

Der SV Sandhausen bleibt nach dem 16. Spieltag mit 13 Punkten auf dem 17. und vorletzten Tabellenplatz. Das nächste Spiel bestreitet Sandhausen am nächsten Samstag, 11. Dezember um 13.30 Uhr, auswärts bei Holstein Kiel, die mit 17 Zählern auf dem 13. Tabellenrang liegen. Weitere Informationen über den SV 1916 Sandhausen gibt es unter www.svs1916.de.

Text Michael Sonnick