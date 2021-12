Ludwigshafen – Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Rheinland-Pfalz

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Adler Mannheim haben am Donnerstag das Spitzenspiel beim EHC Red Bull München mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1) in der Deutschen Eishockey Bundesliga (DEL) gewonnen. Die Adler-Tore erzielten Illari Melart, Lean Bergmann, Nigel Dawes, Jordan Szwarz und Andrew Desjardins. Die Adler Mannheim hatten auch am letzten Sonntag zu Hause in der SAP-Arena gegen München ... Mehr lesen »