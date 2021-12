Heidelberg – CDU-Fraktion setzt sich für weitere Öffnung der Eisbahn auf dem Karlsplatz ein

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/pm CDU Gemeinderatsfunktion) – Nachdem Ministerpräsident Kretschmann die Schließung der Weihnachtsmärkte verkündet hat, setzt sich die CDU-Gemeinderatsfraktion bei der Stadtverwaltung dafür ein, dass die bei Kindern und Jugendlichen beliebte Eisbahn auf dem Karlsplatz weiterhin betrieben werden darf. “Aus unserer Sicht sollten wir alles tun, um Kindern und Jugendlichen Freizeitaktivitäten an der frischen Luft zu ermöglichen. Denn draußen ist es bekanntlich viel sicherer als in geschlossenen Räumen”, so Dr. Jan Gradel, Vorsitzender der CDU-Gemeinderatsfraktion. Voraussetzung sei, dass dem Weiterbetrieb keine rechtlichen Bedenken oder Einwände in Sachen Gesundheitsschutz entgegenstünden. Oberbürgermeister Eckart Würzner sagte spontan seine Unterstützung zu und lässt den Vorgang momentan genehmigungsrechtlich prüfen. „Die CDU-Fraktion würde es freuen, wenn wir den Heidelberger Kindern wenigstens dieses weihnachtliche Angebot erhalten könnten, um dem Corona-Koller für einige Zeit zu entgehen!“ schließt sich Frau Stadträtin Nicole Marmé dem Ansinnen an.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail