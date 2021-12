Speyer – Taschendiebe schlagen in zwei Supermärkten zu

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 02.12.2021 gegen 13:30 Uhr wurde eine 60-jährige Frau im Aldi in der Tullastraße durch zwei unbekannte Täterinnen bestohlen, indem sie der Dame folgten und ihren auf dem Rücken getragenen Rucksack öffneten, woraus sie deren braune Ledergeldbörse entnahmen. Darin befanden sich 130 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente der Geschädigten.

Bei den Täterinnen handelt es sich um junge Erwachsene. Eine Täterin ist auffallend schlank und trug – neben einer schwarzen Handtasche mit weißem Schriftzug – blaue Jeans, eine schwarze Jacke mit Fellkragen, eine schwarze Mütze mit Lederemblem und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Ihre Komplizin ist etwas kräftiger und trug schwarze Trainingshosen mit auffälligem weißem Schriftzug, eine längere schwarze Jacke, schwarz-weiße Sneaker mit auffälliger blauer Applikation an den weißen Sohlen sowie eine graue Bommelmütze mit weißem Schriftzug.

Zwischen 14 und 14:30 Uhr wurde eine weitere 60-Jährige im Lidl in der Franz-Kirrmeier-Straße bestohlen, indem ihr schwarzer Klapp-Geldbeutel unbemerkt aus ihrer Jackentasche entnommen wurde. In diesem befanden sich ebenfalls 130 Euro Bargeld sowie persönliche Dokumente. Eine Täterbeschreibung liegt hier nicht vor. Das Vorliegen eines Tatzusammenhangs beider Fälle ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer hat die Taten oder Täterinnen beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise, insbesondere zu den beschriebenen derzeit unbekannten Täterinnen liefern? Die Polizei Speyer bittet um Mitteilung an 06232/137-0 oder per Email an pispeyer@polizei.rlp.de.