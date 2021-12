Schifferstadt – Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim/Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die bereits seit dieser Woche andauernde Betrugsserie rund um “falsche Polizeibeamte” setzte sich auch am Donnerstag fort (siehe Pressemitteillungen vom 30.11., 01.12. und 02.12.). In Mannheim und in Weinheim erkannten zwei Seniorinnen im Alter von 78 und 90 Jahren die Betrugsmasche zu spät und übergaben zusammengerechnet mehr als 20.000.- Euro an die “falschen” ... Mehr lesen »