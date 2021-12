Mosbach – Otfried Preußler/John von Düffel – Die kleine Hexe

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Otfried Preußlers „Die kleine Hexe“ erzählt von Magie und sprechenden Tieren sowie vom Aufbegehren gegen sture Autoritäten. Winfried Tobias inszeniert den weltberühmten Kinderbuchklassiker an der Badischen Landesbühne als Stück für die ganze Familie ab dem Grundschulalter. Die Vorstellung ist am Sonntag, 12. Dezember 2021, um 15 Uhr in der Alten Mälzerei zu sehen. Die kleine Hexe ist erst 127 Jahre alt: viel zu jung, sagen die großen Hexen, um am jährlichen Hexentanz in der Walpurgisnacht teilnehmen zu dürfen! Aber nichts wünscht sich die kleine Hexe sehnlicher. Heimlich fliegt sie auf den Blocksberg, doch sie wird schnell entdeckt und nach Hause geschickt. Ein wenig Hoffnung schimmert aber doch am Horizont: Die Oberhexe verspricht ihr, dass sie im nächsten Jahr dabei sein darf, wenn sie bis dahin bewiesen hat, dass sie eine gute Hexe ist. Nun muss sich die kleine Hexe mächtig ins Zeug legen! Nicht nur sechs, sondern sieben Stunden lernt sie jeden Tag und arbeitet das ganze Hexenbuch durch.

Unterstützung bekommt sie von ihrem Freund, dem Raben Abraxas, der sie ermahnt, von jetzt an nur noch Gutes zu hexen, sonst könne sie schließlich keine gute Hexe werden. Und so hilft sie armen Menschen, bestraft Bösewichte, rettet Tiere und findet neue Freunde. Doch die fiese Wetterhexe Rumpumpel ist überhaupt nicht einverstanden mit all den guten Taten der kleinen Hexe, denn unter großen Hexen gilt: Hexen müssen böse sein! Ob die Heldin am Ende doch noch alle vom Guten überzeugen kann? Otfried Preußler schreibt mit viel Phantasie und Humor über ein kleines Mädchen, das mutig ihrem eigenen Herzen folgt und sich gegen schwarze Magie auflehnt. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt.

