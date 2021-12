Mannheim – Handballverbände in Baden-Württemberg stellen den Spielbetrieb am Wochenende 4./5. Dezember Corona bedingt ein

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund der Kurzfristigkeit der Notverkündung durch die Landesregierung und der damit verbundenen 2G+-Regel, nicht nur für Zuschauer*innen, sondern auch für alle beteiligten Sportler*innen, Trainer*innen, Schiedsrichter*innen etc., sehen sich die drei Handballverbände in Baden-Württemberg dazu gezwungen, kurzfristig den Spielbetrieb am Wochenende 4./5. Dezember in den drei Verbänden, ihren Bezirken und der Baden-Württemberg-Oberliga abzusetzen. Wir werden im Laufe der nächsten Woche unsere Vereine und die Presse mit ausführlichen Informationen versorgen.

