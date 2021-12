Ludwigshafen – Internationaler Tag der Behinderten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember erklären der Vorsitzende des Beirates für Menschen mit Behinderung Holger Scharff und sein Stellvertreter Andreas Massion:

Am 03. Dezember 1993 wurde durch die Vereinten Nationen der „ Internationale Tag der Menschen mit Behinderung „ ausgerufen. Holger Scharff und Andreas Massion: „ An diesem Tag wollen wir darauf aufmerksam machen, dass viele Fortschritte für behinderte Menschen in Ludwigshafen erreicht werden konnte, es aber auch noch viel zur weiteren Verbesserung der Lebensumstände erreicht werden muss. „

Im Oktober 2014 traf der Ludwigshafener Beirat für Menschen mit Behinderung erstmals mit seinen Mitgliedern zusammen. Seit dieser Zeit setzen wir uns für die Belange der Menschen mit Behinderung ein. Scharff und Massion: „ Der Internationale Tag am 3. Dezember soll das Bewusstsein der Öffentlichkeit für die Probleme von Menschen mit Behinderungen wachhalten und den Einsatz für die Würde, Rechte und das Wohlergehen dieser Menschen fördern.“

Diese Rechte betreffen alle Aspekte des Lebens: das Recht, zur Schule zu gehen, in der eigenen Wohnung zu leben, Zugang zur Gesundheitsversorgung zu erhalten, eine Familie zu gründen, sich politisch zu engagieren, Sport treiben zu können, zu reisen – und eine auskömmliche Arbeit zu haben. Inklusion bedeutet, diese Rechte für alle Menschen gleichermaßen anzuerkennen.

Als Beirat für Menschen mit Behinderungen sind wir ganzjährig Ansprechpartner für die Probleme und Belange von Menschen mit Behinderungen. Die Vertreter im Beirat haben die Gelegenheit die Anliegen der durch sie repräsentierten Menschen einzubringen und so Einfluss auf kommunale Entscheidungen zu nehmen. Andererseits bieten wir auch eine Plattform, um aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es zur Inklusion bereits gibt. Ich wünsche mir, dass wir als solche noch stärker genutzt und wahrgenommen werden.

Wichtig ist es insbesondere, dass jeder und jede Einzelne in der Gesellschaft im Rahmen der Möglichkeiten seinen Beitrag zur Inklusion leistet. Egal ob als Nachbar*in, Arbeitgeber*in, Kolleg*in, Veranstalter*in, Dienstleister*in oder Vermieter*in.

Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen und nochmal auf den Stadtplan für Menschen mit Beeinträchtigungen aufmerksam machen. Dieser wird im Internetstadtplan stetig aktualisiert. Über ein Online-Formular können Sie Rückmeldung zum Stand der Barrierefreiheit von Einrichtungen oder Geschäften geben, die dann nach entsprechender Kategorisierung im Stadtplan mit abgebildet werden.

