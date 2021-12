Ludwigshafen – Grüner MdB Prof. Dr. Grau fordert Genauigkeit bei Pandemie-Indikatoren

Ludwigshafen / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.

Angesichts der sich dramatisch zuspitzenden vierten Welle der Corona-Pandemie fordert Prof. Dr. Armin Grau, Bundestagsabgeordneter für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Arzt aus Rheinland-Pfalz (Wahlkreis Ludwigshafen-Frankenthal) mehr Genauigkeit bei den Pandemie-Indikatoren und betont daher nachdrücklich die Notwendigkeit einer Sieben-Tage-Inzidenz der Covid-19-Infektionen differenziert nach Impf- bzw. Genesenenstatus anstelle der Hospitalisierungsinzidenz:

“Es ist enorm wichtig, dass wir das pandemische Geschehen und die Gegenmaßnahmen fortlaufend präzise beobachten und evaluieren. Um die pandemische Lage richtig einschätzen zu können, bedarf es geeigneter Indikatoren”, so Grau. Er ergänzt: “Die Hospitalisierungsinzidenz hat sich zur Ableitung von Maßnahmen in der Pandemie allerdings nicht bewährt. Sie ist durch eine lückenhafte Datengrundlage und einen starken Meldeverzug gekennzeichnet, wodurch die tatsächlichen Klinikaufnahmen unterschätzt werden. Somit erfasst die Hospitalisierungsinzidenz das Pandemiegeschehen zu spät, wenn das Kind bereits dabei ist, in den Brunnen zu fallen”.

Grau appelliert eindringlich: “Um die pandemische Lage zu bewerten, sollten wir vor allem eine Sieben-Tage-Inzidenz nutzen, die nach Impf- bzw. Genesenenstatus differenziert”. Denn es seien weiterhin überwiegend ungeimpfte Personen, die aufgrund von Covid-19 hospitalisiert und auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Der Bundestagsabgeordnete und Kliniker Grau erklärt: “Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz, die nach Impf- bzw. Genesenenstatus differenziert, können wir frühzeitiger absehen, wie hoch die Belastung für die Krankenhäuser in 10 – 14 Tagen ausfallen wird.”

Aktuell würden diese nach Impf- bzw. Genesenenstatus differenzierten Zahlen in Deutschland noch nicht flächendeckend erfasst und bei der Bewertung der pandemischen Lage nicht ausreichend berücksichtigt werden. Aus diesem Grund fordert Grau, dass entsprechende Daten in kurzen Abständen (idealerweise täglich) bundesweit und in allen Bundesländern zur Verfügung stehen müssen.

Das Robert-Koch-Institut veröffentlicht die differenzierten Inzidenzen im wöchentlichen Rhythmus .

Abschließend ergänzt Grau: “Ich weiß persönlich aus meiner Klinik, wie extrem der Belastungsgrad ist, der dort auf dem Personal lastet. Auch ihnen sind wir es schuldig, dass wir anhand geeigneter Indikatoren effektive Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Welle ergreifen.”

Quelle: Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen