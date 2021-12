Ludwigshafen – Digitale Info-Veranstaltung: Wie geht es weiter im Dichterquartier

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Wie geht es weiter im Dichterquartier? Antworten darauf erhalten die Bewohner*innen und Akteur*innen im Quartier auf der Infoveranstaltung am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 17.30 Uhr. Auf Grund der angespannten Corona Lage findet die Veranstaltung digital statt. Hier möchte das Quartiersmanagement gemeinsam mit den beauftragten Planungsbüros die Ergebnisse des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes vorstellen. Konkret geht es um die überwiegend baulichen Projekte, die in den kommenden Jahren im Dichterquartier realisiert werden sollen. In den vergangenen Monaten konnten die Menschen, die in dem Quartier leben und arbeiten, ihre Ideen und Anregungen in einer Online-Beteiligung einbringen. Auf Stadtteilrundgängen wurden auch die Kinder und Jugendlichen nach ihren Verbesserungsvorschlägen gefragt. Daraus wurden in der Zukunftskonferenz am 15. Juni gemeinsam Ziele formuliert und konkrete Projekte für das Dichterquartier erarbeitet.

So sollen unter anderem ein barrierefreier Zugang zum ESV-Gelände, ein neuer Quartiersplatz geschaffen, ein “Runder Tisch Sauberes Dichterquartier” eingeführt und die Verkehrsführung hinter dem EDEKA-Markt verbessert werden. Sozialdezernentin Beate Steeg, freut sich, dass das “Dichterquartier” in die nächste Runde geht und das Projekt voranschreitet. Sie wird die Informationsveranstaltung am 9. Dezember ab 17:30 Uhr begleiten. Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich gerne bis zum 6. Dezember bei Quartiersmanagerin Lisa Martin unter E-Mail lisa.martin@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621 504-4276 anmelden. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmer*innen einen Link zur Videokonferenz.