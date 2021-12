Landau – Landaus Büro für Tourismus informiert – Stadt- und Themenführungen im Dezember – Winterpause startet am 12. Dezember

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch im Dezember haben Landauerinnen und Landauer sowie Gäste der Stadt die Möglichkeit, die Südpfalzmetropole und ihre Geschichte zu erkunden und zu erleben. Neben der historischen Stadtführung, die vier Mal in der Woche angeboten wird, bietet das Landauer Büro für Tourismus und seine Gästeführerinnen und Gästeführer auch eine Themenführung zu „Landaus berühmtesten Sohn“ Thomas Nast an. Bei der historischen Stadtführung können Interessierte mittwochs, donnerstags und freitags um 15 Uhr sowie samstags um 11 Uhr auf einem Rundgang durch das Zentrum der Südpfalzmetropole mehr über die Geschichte der Stadt, deren markanteste Bauwerke sowie deren Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. Die Führung kostet 8 Euro pro Person; Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Bitte beachten: Die letzte Führung im Jahr 2021 findet bereits am Samstag, 11. Dezember, statt. Danach befindet sich das Stadtführungsteam bis voraussichtlich März 2022 in der Winterpause.

Wer war eigentlich Thomas Nast? 1840 wurde er in Landau geboren und ist dann als Kind nach Amerika ausgewandert, um dort mit spitzem Zeichenstift der berühmteste Karikaturist des 19. Jahrhunderts zu werden. Nicht nur seine Darstellung von Santa Claus ist bis heute lebendig geblieben. Der Namensgeber des Landauer Nikolausmarkts hat viele weitere Symbole geschaffen, mit seinen Bildern Menschen berührt und die Politik beeinflusst. Wer mehr über sein Leben und seine Arbeit erfahren möchte, ist am Freitag, 10. Dezember, um 16 Uhr herzlich zu einem Stadtspaziergang rund um den Rathausplatz mit Gästeführerin Gudrun Stübinger-Kohls eingeladen. Die Führung dauert ca. 90 Minuten und kostet 8 Euro pro Person. Treffpunkt ist vor dem Rathaus. Für alle Führungen ist eine vorherige Anmeldung beim Büro für Tourismus erforderlich – spätestens am Vortag bis 16 Uhr bzw. für die Samstagsführungen freitags bis 12:30 Uhr. Das ist entweder telefonisch unter 0 63 41/13 83 10 oder per Mail an touristinfo@landau.de möglich. Dort erhalten Interessierte auch weitere Informationen zum Angebot. Die Öffnungszeiten sind montags bis mittwochs von 8:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 8:30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr.

Quelle: Stadt Landau