Hockenheim – Schnelltestangebot im Herzen Hockenheims

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtverwaltung Hockenheim bietet in Kooperation mit der Minessa Medical Deutschland GmbH eine zusätzliche Schnelltest-Möglichkeit auf das Coronavirus an. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können bei dieser „Bürger-Testung“ ab Dienstag, 7. Dezember 2021, 10 Uhr, auf dem Zehnt-scheunenplatz, gegenüber der Stadtbibliothek, schnell und unkompliziert einen Corona-Test durchführen lassen. Die Lage mitten im Herzen Hocken-heims ermöglicht es, dass die Teststation sehr gut zu erreichen ist. Das An-gebot ist im Rahmen der „Bürger-Testung“ kostenlos. Die Testungen finden von Montag bis Samstag jeweils von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr statt, außer am Eröffnungstag, Dienstag den 7.12.2021, da ist der Start um 10.00 Uhr. Auch am Sonntag kann man sich von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr testen lassen. Es ist möglich, dass man vorher einen Termin über www.schnell-coronatest.de vereinbart, oder auch ganz ohne Termin zur Testung vorbeikommt.

„Durch die Kooperation mit der Minessa Medical Deutschland GmbH können wir erfreulicherweise unseren Bürgerinnen und Bürgern, eine Test Möglichkeit anbieten, welche optimal zu erreichen ist. Durch die zentrale Lage kann auch ein spontaner Test durchgeführt werden, so dass sich dadurch doch einige Erleichterungen ergeben werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem jungen Unternehmen“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler.