Frankenthal – Drive In Schnelltestzentrum öffnet am 8. Dezember

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Frankenthal eröffnet der Unternehmer Florian Peschel am Mittwoch, 8. Dezember, ein Drive In Schnelltestzentrum auf dem Parkplatz von Möbel Ehrmann in der Wormser Straße 119. Geöffnet hat das neue Testzentrum vorerst montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr.

„Wir sehen den großen Bedarf an Testmöglichkeiten und freuen uns, mit Herrn Peschel einen Partner gefunden zu haben. Mit dem neuen und unkomplizierten Angebot möchten wir einerseits unseren Bürgern weitere Testmöglichkeiten bieten, andererseits aber auch die Hilfsorganisationen auf dem Festplatz entlasten, die in den letzten Wochen weit über die Belastungsgrenze gegangen sind“, so Bürgermeister Bernd Knöppel.

Online-Terminvergabe

Wer sich testen lassen möchte, muss einen Online-Termin unter www.frankenthal-testet.de vereinbaren. Vor Ort muss dann nur die Terminbestätigung – am Handy oder ausgedruckt – gemeinsam mit einem Ausweisdokument vorgezeigt werden. Wer mit dem Auto kommt, kann bequem sitzen bleiben. Der Besuch ist aber auch zu Fuß möglich. Im Anschluss an die Testung wird das Ergebnis per E-Mail verschickt, so dass das Warten vor Ort entfällt.

Mehr Informationen sind auf der Website www.frankenthal-testet.de zu finden.

AUF EINEN BLICK

Drive In Schnelltestzentrum bei Möbel Ehrmann

Wormser Straße 119 (Parkplatz)

Öffnungszeiten ab 8. Dezember (Änderungen möglich)

Montag bis Samstag 8 bis 20 Uhr

Sonntag 12 bis 20 Uhr

Betreiber: Florian Peschel

Terminvereinbarung erforderlich unter www.frankenthal-testet.de

Quelle Stadt Frankenthal