Frankenthal – Das Deutsche Gehörlosen Sportfest findet vom 9. bis 11. Mai 2024 in Frankenthal statt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Verbandstag des Deutschen Gehörlosen Sportverbandes hat Frankenthal in der Pfalz als Austragungsort vom nächsten Deutsches Gehörlosen Sportfest 2024 gewählt. In Frankenthal/Pfalz werden vom 9. bis 11. Mai 2024 ca. 2.200 Teilnehmer erwartet. Unter dem Motto „Wie bunt ist das denn-Sport verbindet !“ werden dabei rund 250 Wettkämpfe in 18 Sportarten ausgetragen, darunter Deutsche Meisterschaften in neun Sportarten. Weitere Highlights sind die Eröffnungsspiel “Goldene Cup” Handball im Sporthalle am Kanal. „Wir bieten ein buntes Programm, aus dem jeder Teilnehmende sich jetzt sein eigenes Sportfest-Erlebnis zusammenstellen kann: An welchen Wettkämpfen teilnehmen? Welche Vorführungen, Shows und Abschlussfeier besuchen? Welche Bühnen locken mit welchem Programm? Was bietet die Sportfest-Messe? Das Sportfest bietet für jede Altersgruppe und Interessen etwas“, fasst Daniel Haffke zusammen. Insofern freuen wir uns über die Entscheidung und sind überzeugt, dass wir 2024 in Frankenthal ein erfolgreiches Deutsches Gehörlosen Sportfest feiern werden“, erklärte der Vorstand. Der letzte Austragungsort dieser Veranstaltung war im August 2021 in Dresden.

„Nach dem Sportfest 2021 in Dresden haben uns die Fachverbände und unsere Mitglieder angesprochen, ob wir nicht das 26. DGS Sportfest 2024 in Frankenthal ausrichten können. Nach dem Vorstandsbeschluss haben wir uns entschieden, dass wir uns für das 26. DGS Sportfest 2024 bewerben. Nach dem Beschluss haben wir mit der Stadt Frankenthal gesprochen und die Stadt Frankenthal bzw. Sportamt und der Oberbürgermeister haben die Unterstützung zugestimmt. Dann haben wir uns beim Deutschen Gehörlosen Sportverband beworben und jetzt den Zuschlag bekommen“, teilte Daniel Haffke mit. Im Sommer 2022 wird dann die Homepage veröffentlicht.

Weitere Informationen über den Gehörlosen-Sportclub Frankenthal 1966 e.V. gibt es auf der Internetseite unter www.gsc-frankenthal.de bzw. Kontakt gibt es per E-Mail : info@gsc-frankenthal.de.

Text : Gehörlosen-Sportclub Frankenthal und Michael Sonnick