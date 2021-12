Edenkoben – Spielbetrieb im FRV “Südwest”, SWFV und FVR

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (02.12.2021) meldete sich per Telefon ein angeblicher Bankmitarbeiter der Bank “comdirekt” bei einer 59-Jährigen aus Ludwigshafen und gab an, dass das Konto mit falschen Überweisungen belastet wurde. Um weitere Belastungen zu verhindern, forderte der Unbekannte am Telefon das Passwort und Zugangsdaten. Die Frau erkannte sofort, dass es sich um einen Betrugsversucht ... Mehr lesen »