Böhl-Iggelheim – Verkehrsunfallflucht – Verursacher gesucht

Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Morgen, gegen 03:00 Uhr, meldet ein Zeuge Fahrzeugteile an der Einmündung L454 zur L532. Das verunfallte Fahrzeug konnte durch die Beamten nicht mehr an der Einmündung festgestellt werden. Es konnten jedoch Fahrzeugteile der Marke VW aufgefunden werden. Aufgrund der Spurenlage befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW die L454 vom Niederwiesenweiher in Richtung Böhl-Iggelheim. An der Einmündung dürfte der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und mit zwei Verkehrsschildern im Einmündungsbereich zusammengestoßen sein. Hiernach setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Ermittlungen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden aufgenommen. An den beiden beschädigten Verkehrszeichen entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem flüchtenden Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

