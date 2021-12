Weinheim – Neue Gewerbeflächen auf dem Markt – Weinheimer Gemeinderat gibt neue Bauplätze im Gewerbegebiet „Nord“ frei – Gebühren für Außenbewirtung werden erlassen

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Weinheim liegt als Wirtschaftsstandort bei den Gewerbetreibenden gut im Kurs. Der Gemeinderat hat in dieser Woche daher weitere Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet „Nord“ gegenüber des Friedhofs an der B3 für den Markt freigegeben – früher als gedacht. Im September hatte das Gremium die ersten 15 von insgesamt 31 Grundstücke vergeben; kurz danach fand die Übergabe des Gebietes statt, das im Wesentlichen für mittelständische Betriebe gedacht ist. Um zwischen Gewerbeentwicklung und Flächenverbrauch die richtige Balance zu halten, wendet die Stadt bei der Vergabe der Grundstücke ein Verfahren an, bei dem die Interessenten nach einer Matrix bewertet werden, ob sie dem Wirtschaftsstandort nachhaltig nützen. Dabei wird unter anderem die Arbeitsplatzdichte, das nachhaltige Bauen und die potentielle Steuerkraft einer Firma bewertet. Wie Weinheims Wirtschaftsförderer Jens Stuhrmann in der Sitzung betonte, ist die Nachfrage nach den noch verfügbaren Grundstücken ungebremst. 35 Interessenten gibt es im Moment für 16 Angebote. Darunter sind Bewerber, die bei der ersten Vergaberunde nicht zum Zuge gekommen sind, aber auch ganz neue Firmen. Daher will die Stadt die Gunst der Stunde nutzen und nun die restlichen 16 Grundstücke auf den Markt bringen. Die Bewerbungsphase soll nun insgesamt zehn Wochen betragen, so dass die Bewerbungen bis zum 14. Februar bei der Wirtschaftsförderung eingereicht werden können.

Nach der Kriterien-Prüfung sollen die restlichen Grundstücke vor der Sommerpause 2022 im Gemeinderat vergeben werden. Oberbürgermeister Manuel Just betonte, dass man der aktuellen Nachfrage Rechnung tragen will und das Verfahren gegebenenfalls beschleunigen werde. Weitere Themen aus der Gemeinderatssitzung vom 1. Dezember waren coronabedingt zu behandeln: So verzichtet die Stadt schon im zweiten Winter hintereinander auf die Gebühren für die Außenbestuhlung in der Gastronomie. Tenor: Die Gastronomen haben es ohnehin schon schwer im Moment. Auch die Musikschule und die Volkshochschule Badische Bergstraße erhalten einen erhöhten kommunalen Zuschuss, um Ausfälle auszugleichen, die in der Pandemie entstanden sind. Ferner traf der Gemeinderat die Entscheidung, die Trägerschaft für die neue KiTa im Gebäude der früheren Johann-Sebastian-Bachschule an die AWO Rhein-Neckar zu vergeben.