Speyer – Impfbus-Stationen in Speyer im Dezember

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht im Dezember zwei- bis dreimal wöchentlich jeweils von 9.00 bis 17.00 Uhr in Speyer Station. Die ersten drei Haltepunkte sind auf dem Berliner Platz, Platz der Stadt Ravenna und Heinrich-Lang-Platz. Aufgrund der jahreszeitlich bedingten Witterungsverhältnisse stehen auf dem Berliner Platz und dem Platz der Stadt Ravenna wie zuletzt neben Zelten auch zwei Busse der DB Regio AG als „Wartezimmer“ nach der Impfung zur Verfügung. Bei der Station auf dem Heinrich-Lang-Platz kann die Kirche St. Konrad zum Aufenthalt im Anschluss an die Impfung genutzt werden. Ab Donnerstag, 9. Dezember 2021 wird der Impfbus nur noch vor der Halle 101 (Am Neuen Rheinhafen 6) halten, um den Impflingen in der Halle vor, während und nach der Impfung Schutz vor Nässe und Kälte zu bieten.

Es stehen jeweils die Vakzine von Johnson & Johnson und BioNTech zur Verfügung. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Der Personalausweis ist mitzuführen. Personen ab 12 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten das Impfangebot wahrnehmen. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren erhalten mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigen eine Schutzimpfung. Es sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Booster Impfungen werden in einem Abstand von sechs Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff verabreicht. Bei einer Impfserie mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sind es vier Wochen.

Die Termine der Impfbus-Stationen in Speyer sind wie folgt:

Donnerstag, 2. Dezember 2021 – Berliner Platz

Samstag, 4. Dezember 2021- Platz der Stadt Ravenna

Dienstag, 7. Dezember 2021 – Heinrich-Lang-Platz

Donnerstag, 9. Dezember 2021 – Halle 101

Montag, 13. Dezember 2021 – Halle 101

Mittwoch, 15. Dezember 2021 – Halle 101

Freitag, 17. Dezember 2021 – Halle 101

Dienstag, 21. Dezember 2021 – Halle 101

Donnerstag, 23. Dezember 2021 – Halle 101

Dienstag, 28. Dezember 2021 – Halle 101

Donnerstag, 30. Dezember 2021 – Halle 101

Darüber hinaus eröffnet die Stadt Speyer gemeinsam mit dem DRK Kreisverband Speyer und der Unterstützung der Dr. Klaus-Peter Wresch und Prof. Dr. Gerald Haupt im ehemaligen Stiftungskrankenhaus (Spitalgasse 1) ab dem 7. Dezember 2021 eine kommunale Impfstelle für die Speyerer Bürgerschaft. Sobald alle Rahmenbedingungen feststehen, informiert die Stadtverwaltung selbstverständlich umgehend.