Speyer – 30-Jähriger unter Alkoholeinfluss am Steuer

Freinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht zu Mittwoch, 01.12.2021, um 00:28 Uhr, wurde der PI Bad Dürkheim ein Einbruch in Freinsheim, in der Großkarlbacher Straße gemeldet. Hierbei versuchten offenbar mindestens 2 Täter in eine Ferienwohnung und eine Lagerhalle einzudringen. Durch den Eigentümer und einen weiteren Zeugen konnte ein Täter innerhalb der Lagerhalle festgestellt ... Mehr lesen »