Sandhausen – Weihnachtliche Stimmung in Sandhausen – Weihnachtsbäume wurden aufgestellt, Lichterketten und Sterne aufgehängt

Sandhausen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwar findet der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz aufgrund der Corona-Situation in diesem Jahr leider nicht statt, dafür haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs bei der Weihnachtsdekoration wieder ins Zeug gelegt: Mit beleuchteten Sternenornamenten sowie zahlreichen geschmückten Weihnachtsbäumen an zentralen Orten und Plätzen steigt seit einigen Tagen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Insgesamt acht Weihnachtsbäume wurden in der Hopfengemeinde aufgestellt: Bei den Sandhäuser Höfen, in Bruchhausen, auf dem Waldfriedhof, dem Alten Friedhof, beim Alten Feuerwehrhaus, auf dem Rathausvorplatz, im Rathausfoyer und natürlich auf dem Lège-Cap-Ferret-Platz. Letzterer ist mit rund acht Metern Höhe der größte aufgestellte Weihnachtsbaum in Sandhausen, geschmückt ist er mit einer Lichterkette. Gespendet wurde der Weihnachtsbaum in diesem Jahr vom Sandhäuser Sascha Schmitt und seiner Tochter Luisa. Mit Sternen- oder Fassadenornamenten weihnachtlich dekoriert wurden außerdem die Hauptstraße, der Brunnenplatz am City-Bau, die Theodor-Heuss-Grundschule, die Anlage für Altengerechtes Wohnen und das Heimatmuseum.

Den Weihnachtsbaum im Rathausfoyer wollten eigentlich die Kinder des Kinderhauses Wirbelwind schmücken. Leider musste diese schöne Tradition ausfallen – dafür malten und bastelten die Kinder fleißig im Vorfeld. Eine ganze Kiste mit verzierten und bunten Holzteilen – darunter Engel, Sterne, Schneeflocken und Schlittschuhe – überreichte Carmen Wild, Leiterin des Kinderhauses Wirbelwind, Bürgermeister Hakan Günes. Dieser dankte den Kindergartenkindern und den Bauhofmitarbeitern für ihr Engagement. „Ich freue mich sehr, dass wir trotz dieser schwierigen Wochen wieder eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre für alle Sandhäuserinnen und Sandhäuser geschaffen haben. Ich wünsche uns allen eine besinnliche Weihnachtszeit und gute Gesundheit“, sagte Günes. Im kommenden Jahr ist die Anschaffung zusätzlicher Dekorationselemente geplant, um weitere weihnachtliche Akzente zu setzen.