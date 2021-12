Mosbach – Unser Mann in Havanna

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom Staubsaugerverkäufer zum Spion: Die Badische Landesbühne zeigt am Dienstag, den 21. Dezember 2021, Graham Greenes parodistischer Agenten-Thriller „Unser Mann in Havanna“. Die Vorstellung ist um 19.30 Uhr in der Alten Mälzerei zu sehen. Die Stimmung in Kuba kurz vor Castros Revolution ist hoffnungslos. Beinahe so hoffnungslos wie Staubsauger zu verkaufen: Der Brite James Wormold lebt seit Jahren in Havanna, seine Frau hat ihn allerdings schon lange verlassen. Ihn plagen Geldsorgen und dazu macht ihm auch noch seine Tochter mit ihren kostspieligen Wünschen das Leben schwer! Der Verkauf von Staubsaugern bringt lange nicht so viel ein, wie seine Tochter ausgibt und dann bandelt diese auch noch mit einem wegen seiner Foltermethoden berüchtigten Polizeichef an. Bei all dem Schlamassel kommt dann doch plötzlich die unerwartete Rettung aus England: Der britische Geheimdienst taucht eines Tages auf und wirbt Wormold als Spion an. Dieser nimmt aufgrund seiner Geldsorgen das Angebot natürlich an, obwohl er keinen blassen Schimmer von nachrichtendienstlicher Arbeit hat.

Sein Freund Dr. Hasselbacher rät ihm einfach brisante Informationen und ein paar Unteragenten zu erfinden, so wären die Briten zufrieden und Wormold richtet keinen wirklichen Schaden an. Gesagt, getan… Unter Hasselbachers Motto: „So lange sie lügen, richten sie keinen Schaden an“ erflunkert sich Wormold blitzschnell ein ganzes karibisches Agentennetz. Als er aber dann noch einen drauf setzt und London einen spektakulären Plan eines angeblichen riesigen Militärkomplexes in den kubanischen Bergen liefert, der eigentlich nur die vergrößerte Konstruktionsskizze eines Staubsaugers ist, läuft die Sache aus dem Ruder. Auch gegnerische Geheimdienste werden schnell auf ihn aufmerksam und eine Serie von Todesfällen beginnt, die gerade solche Einwohner Havannas trifft, die dieselben Namen wie Wormolds fiktive Agenten tragen. Offensichtlich sind seine fantasievollen Berichte nicht nur in London eine Sensation – doch wer sind seine Gegenspieler?

Carsten Ramm bringt Greenes weltberühmte Satire auf den britischen Geheimdienst als turbulentes Theatervergnügen mit fünf Schauspielern in über 30 Rollen auf die Bühne. Begleitet wird der Abend mit kubanischen Klängen unter der Leitung von Hennes Holz. Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Mosbach am Marktplatz sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei www.reservix.de