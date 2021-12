Mannheim-Käfertal – 74-jährige Frau wird Opfer von zwei Taschendiebinnen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Käfertal/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag wurde eine 74-jährige Frau im Stadtteil Käfertal Opfer von zwei Taschendiebinnen. Die Seniorin befand sich gegen neun Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Wormser Straße. Hier wurde sie von zwei unbekannten Frauen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Hierbei zog eine der Frauen der 74-Jährigen unbemerkt den Geldbeutel aus der körpernah getragenen Handtasche. Erst beim Bezahlen an der Kasse bemerkte die Geschädigte gegen 10 Uhr den Diebstahl. Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den beiden unbekannten Frauen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

