Mannheim – Impfen im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Rosengarten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Kommunales Impfzentrum (KIZ) im Rosengarten für Mannheimerinnen und Mannheimer über 55 Jahre

Im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) im Rosengarten besteht die Möglichkeit zur Impfung gegen das Corona-Virus für Mannheimerinnen und Mannheimer, die aufgrund ihres Alters zur besonders vulnerablen Gruppe gehören.

Mit Termin: Mannheimerinnen und Mannheimer über 55 Jahre

Die Impfungen im KIZ Mannheim sind nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Die Termine stehen vorerst nur Personen über 55 Jahre mit Hauptwohnsitz in Mannheim zur Verfügung. Personen, die falsche Angaben zu Alter oder Postleitzahl machen, müssen am kommunal finanzierten Impfzentrum abgewiesen werden. Wer seinen Impftermin nicht wahrnehmen kann, wird darum gebeten, den Termin abzusagen, damit er wieder neu angeboten werden kann. Die Möglichkeit dazu besteht über die Terminbestätigungsmail oder auch auf der Website, auf der der Termin vereinbart wurde. Es werden täglich neue Termine für Impfungen mit dem Impfstoff von Moderna eingestellt.

Für die Impfung vor Ort wird ein Personalausweis benötigt. Ebenso wird darum gebeten, die Krankenkassenkarte und den Impfpass (falls vorhanden) mitzubringen. Wer keinen Impfpass hat, erhält vor Ort eine Bescheinigung. Es sind Drittimpfungen (sogenannte Auffrischungs- oder Boosterimpfungen) möglich. Bitte beachten Sie die Informationen zur Auffrischungsimpfung auf der Kampagnenseite des Landes Baden-Württemberg: https://www.dranbleiben-bw.de/auffrischimpfung

Information und Terminanmeldung: https://www.mannheim.de/kiz

Auch ohne Termin am Freitag, 03. Dezember: Mannheimerinnen und Mannheimer über 55 Jahre

Am Freitag, 03. Dezember, besteht darüber hinaus für Personen über 55 Jahre mit Hauptwohnsitz in Mannheim die Möglichkeit, sich am Kommunalen Impfzentrum im Rosengarten auch ohne Termin impfen zu lassen. Die Impfungen ohne Termin im Rosengarten finden von 12 bis 18 Uhr mit dem Impfstoff von Moderna statt. Personen ohne Hauptwohnsitz in Mannheim und unter 55 Jahre können am kommunal finanzierten Impfzentrum Rosengarten keine Impfung erhalten.

Bitte beachten: Bei großem Andrang kann bei Angeboten ohne Termin nicht immer gewährleistet werden, dass allen Impfwilligen vor Ort auch tatsächlich ein Impfangebot gemacht werden kann. Es können Wartezeiten entstehen.

Impftelefon des Seniorenrats Mannheim zur Terminbuchung im Kommunalen Impfzentrum für Mannheimerinnen und Mannheimer über 55 Jahre

Der Seniorenrat Mannheim bietet unter der Telefonnummer 0621-293 9516 ab dem 06. Dezember von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17.30 Uhr für Menschen über 55 Jahre aus Mannheim telefonische Hilfe bei dem Buchen eines Impftermins an.

Bitte legen Sie sich Zettel und Schreibstift bereit. Der Seniorenrat Mannheim wird dann für Sie die Anmeldung und das Buchen übernehmen.

Der Seniorenrat Mannheim freut sich auf einen Anruf von Ihnen.

